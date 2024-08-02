Дзюдоист Коцоев рассказал о детстве в России и победе на Олимпиаде-2024

Зелим Коцоев — первый олимпийский чемпион Парижа-2024 из России.

В четверг вечером до золота наконец добрался первый российский спортсмен — правда, не в нейтральном статусе, а в составе другой сборной. Дзюдоист Зелим Коцоев из Северной Осетии успел повыступать и за Украину, но с 2015 года представляет Азербайджан. В финале против грузина Ильи Суламанидзе он проигрывал, но вырвал победу. Воспринял очень спокойно, будто так и должно было быть. Затем отдавал пятеры русскоязычным волонтерам из стран СНГ — и пообщался с «СЭ».

Я не хочу быть разовым стрелком, хочу писать историю

— У меня эйфория, рад, что все мои труды и моих тренеров, федерации, семьи, людей рядом окупились, — начинает Зелим. — Два месяца назад чемпион мира, сейчас эта медаль. Отец меня с детства тренирует, я не помню, чтобы он пропустил хоть одну тренировку. Утро, вечер, привозил-отвозил, режим, помогал во всем. И вот я дошел до вершины.

— Как прошел этот день?

— От схватки к схватке прибавлял. Мой настрой перебивал волнение. Я просто не мог проиграть, даже мысли такой не было. Между схватками слушал музыку, и все. В финале пропустил бросок, но шел вперед, и меня не покидала надежда, что он ошибется.

— Илья даже в слезах уходил.

— Мы хорошо общаемся, сейчас в раздевалке еще поговорим.

— Какая теперь мотивация после того, как все титулы добыты?

— Я не хочу быть разовым стрелком, я хочу писать историю и оставить наследие. Пока есть здоровье. Но сначала я поеду домой и отдохну — и Лос-Анджелес. Если нормально отдохну, аккуратно. (Смеется.)

— Какие планы теперь? Просто лежать?

— Да не знаю, пока просто хочу вкусно поужинать, наконец-то пару десертов нормальных съесть. Или пять...

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В Азербайджане хорошие условия

— Ты первый олимпийский чемпион из России на этих Играх. Поздравляю!

— Сейчас у нас политический разговор будет, да? (Улыбается.)

— Скорее за жизнь. Связь с Осетией, Россией чувствуешь?

— Конечно! У меня там семья живет. Сейчас очень много звонят, пишут, телефон вибрирует. (Достает трубку из кимоно.) Разрывается, смотри, сколько звонков! Большинство из России. Конечно, я держу связь с Россией, езжу регулярно в Осетию. Думаю, там сейчас все ликуют, не представляю, что творится! Надо позвонить им сейчас.

— Как ты пришел к тому, чтобы выступать за сборную Азербайджана?

— У меня брат переехал на Украину в 2013 году тренироваться, начал выступать за них, сейчас уже не борется, отошел от спорта. Но мы были очень дружны, неделимы. Он сказал — хороший вариант, приезжай. Я тоже переехал. А в 2015-м, когда я был на сборах в Гори... Ну в общем, так получилось, что я переехал в Азербайджан.

— Сделали предложение, от которого нельзя отказаться? Условия там явно хорошие.

— Да, условия правда хорошие. Меня все поддерживают — федерация, тренеры, все профессионалы. Я рад, что оказался в этой стране. Но я приезжаю часто домой.

— В Азербайджане что за награждение полагается? Квартиры-машины дают?

(Тут Зелима окликнули, и он быстро сказал: «У меня награждение, давай потом». И убежал. «СЭ» едва не сорвал олимпийское награждение — и такое бывает. Продолжили через минут 40.)

— А если честно, я об этом не думал, но Азербайджан — это такая страна, которая никогда тебя на улице не оставит, отблагодарит. Страна любит спорт и ценит, поддерживает спортсменов, это видно. Но главное — золотая медаль.

— Удалось с кем-нибудь поговорить?

— Отцу позвонил, поговорил. Сейчас доберусь до деревни, буду в комнате разбирать.

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Тяжело вспоминать те дни в Беслане

— Дзюдо без сборной России. Ударило по конкуренции?

— Кроме россиян тоже есть с кем бороться. Я не думал об этом, честно. Я настраивался на свои схватки. Чтобы выиграть Олимпиаду, надо выиграть у всех. Со всеми, кто приехал, я боролся, настраивался, выиграл. Обидно за Инала Тасоева, который прилетел и меня поддерживал весь день рядом, очень помогал. Спасибо ему.

— Не обидно, что у них с Ринером такая дуэль могла получиться?

— Да, это правда.

— Откуда ты из Осетии? В источниках по-разному пишут.

— Из Беслана.

— Подожди, ты же в тот самый год должен был идти в первый класс.

— Да, это была первая школа, я пошел во вторую. В последний момент передумали. Вообще я планировал в первую. Родители сказали — да зачем туда, там огромная школа, можно во вторую. Но это произошло действительно в последний момент.

— Какие мысли были потом, когда произошло?

— Я ребенок, какие там мысли? Не было их. Но я много кого там потерял: и сестру двоюродную, и соседей, и родственников. Траур во всем городе был. До сих пор эти дни в сентябре очень тяжело вспоминать. Но никогда и не забудем. Всегда помним. Но говорить тяжело, извините.