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Сегодня, 17:12

Российского гребца сняли перед стартом олимпийской квалификации за лайки в соцсетях

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российского гребца Михаила Павлова сняли с участия в европейской олимпийской квалификации в Венгрии за лайки в соцсетях, рассказал «СЭ» телекомментатор Дмитрий Губерниев. Тем не менее в этом виде программы выиграли россияне Коровашков/Штыль, добывшие олимпийскую путевку для россиян.

«Перед квалификацией случилась история. Одного из ребят отстранили за лайки в соцсетях, что-то не понравилось. Его сняли в последний момент. Это Миша Павлов. Должна была другая команда выступать, Коровашков/Штыль в последний момент приехали. Там следят за всем, конечно, не дают аккредитации, связывают по рукам и ногам, но даже в этой ситуации Коровашков и Штыль блестяще готовы! Надо ехать в Париж и доказывать свою силу. Они огромные молодцы. Ребята уже олимпийские призеры, теперь надо выигрывать. Все для этого есть. Ребята прошли нейтральный статус, да, сложно, но надо ехать и сражаться!» — сказал «СЭ» Губерниев.

Судя по информации в соцсетях, Павлова сняли за лайк под видео с выступлением президента РФ Владимира Путина.

Олимпиада
Сборная России по гребле
Дмитрий Губерниев
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