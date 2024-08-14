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Париж-2024

Сегодня, 13:38

Глава ВФЛА отреагировал на гендерные скандалы на Олимпиаде

Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов прокомментировал гендерные скандалы на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Гендерные скандалы на Олимпиаде? В нашей стране этого вопроса не существует, у нас все понятно — где мужчина, где женщина», — сказал Иванов.

Алжирскую боксершу Иман Хелиф и представительницу Тайваня Линь Юйтин дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг, Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг. Несмотря на это, обе спортсменки поехали на Олимпиаду-2024 и завоевали в турнире золотые медали.

Бокс
Иман Хелиф
Линь Юйтин
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