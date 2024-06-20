Великая: «Я буду болеть за всех наших спортсменов, которые будут участвовать в Олимпиаде»

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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая верит в победы российских спортсменов на Олимпиаде-2024.
«Я буду болеть за всех наших спортсменов, которые будут участвовать в Олимпиаде. Буду переживать и поддерживать. И верю в их победы», — цитирует ТАСС Великую.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские фехтовальщики отказались от выступления на Олимпиаде, не согласившись с условиями допуска, выдвинутыми Международным олимпийским комитетом (МОК).