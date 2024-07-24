Первые случаи ковида на Олимпиаде. Грозит ли коварный вирус проведению Игр-2024?

Двум представителям сборной Австралии пришли положительные тесты на коронавирус.

Летняя Олимпиада в Париже — первая в послековидную эпоху. Перенесенные Игры в Токио-2020, как и зимняя Олимпиада-2022 в Пекине, проходили с жесткими ограничениями, бесконечными тестами и при пустых трибунах. Франция готовится снова принять болельщиков и подарить полномасштабный праздник. Однако ковид не утихает даже в 2024 году, когда некоторые думали, что он уже повержен.

Получила «плюс» и была изолирована

О вспышке коронавируса заговорили еще в середине июля на велогонке «Тур де Франс». Несколько спортсменов снялись с престижных соревнований из-за положительных тестов. В связи с этим организаторы призвали участников, персонал и болельщиков принять профилактические меры против распространения инфекции. Пришлось снова вспомнить о масках, хотя ограничения на посещение гонки не вводились.

Во Франции накануне Олимпиады наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Среди пострадавших есть и участники Игр. Первые положительные тесты пришли из сборной Австралии по водному поло. Во вторник женская команда сообщила о том, что один из игроков получила «плюс» и была изолирована. Позднее стало известно об еще одном инфицированном члене сборной.

Руководитель олимпийской делегации из Австралии Анна Мирес заявила, что ковид они лечат так же, как и другие инфекции, например, грипп. Остальные члены сборной по водному поло сейчас соблюдают меры предосторожности: носят маски, держат социальную дистанцию.

— Это не Токио. Симптомы у нее проявились поздно вечером, и хорошо, что наличие собственного оборудования для тестирования позволяет быстро получить информацию и провести диагностику или лечение, — добавила Анна Мирес.

Фото Global Look Press

Риска массовой вспышки ковида пока нет

Правительство Франции и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) следят за развитием ситуации. Пока в стране наблюдается лишь умеренный рост заболеваемости. По словам министра здравоохранения Фредерика Валлету, большого риска возникновения вспышки ковида нет. Именно поэтому в стране не вводится обязательное ношение масок.

Что касается австралийских ватерполисток, их первый матч группового этапа против Китая запланирован на вечер ближайшей субботы. К нему сборная готовится в обычном режиме, соблюдая базовые меры распространения инфекции.

Пока нет предпосылок к тому, что коронавирус подпортит планы организаторов на красочную церемонию открытия Олимпиады или коснется других стран — участниц соревнований.