«С российскими гимнастками в Париже было бы интереснее». Словенская спортсменка осмелилась высказать непопулярное мнение

Интервью гимнастки российского происхождения Екатерины Веденеевой, которая представляет Словению.

Екатерина Веденеева — одна из самых возрастных гимнасток в мире. Ей 30 лет, и кажется, что выходить на помост и конкурировать с молодыми — безумная затея. Но у нее есть бронза ЧМ-2023, и она продолжает переписывать историю словенской художественной гимнастики. В 2021-м стала первой представительницей страны, кто выступил на Олимпиаде в художественной гимнастике, в 2022-м — первой словенкой, взявшей медали чемпионатов мира и Европы.

При этом родилась спортсменка в Иркутске и до 2018-го представляла Россию, причем добиралась до сборной страны. Игры в Париже стали для нее вторыми в карьере, в квалификации спортсменка заняла 6-е место, набрав 130,800 балла.

В интервью она озвучила то, что здесь в смешанной зоне говорить не принято. Отсутствие российских спортсменок принято не замечать, словно их не было никогда.

«Поддерживаю российских девочек»

— Довольна тем, что все прошло достаточно спокойно, — сказала Веденеева. В Токио, хоть мы и ни на что не претендовали и ни за что не боролись, было больше нервов. Сказалось отсутствие зрителей в зале из-за коронавирусной инфекции и длинный подиум. Мы стояли там в одиночестве, как перед Богом, не понимая — то ли в рай, то ли в ад.

Здесь очень уютный и комфортный зал, даже не ощущаешь, что на трибунах восемь тысяч человек. Единственный момент, что соревнования задержались. У нас же все по графику, обычно до секунды знаешь, когда нужно выходить, а я пошла на последний вид с опозданием в 40 минут. Тем, кто выступает в начале, полегче, а затем эти лишние минуты копятся и нервируют.

— Еще одно отличие от Токио — отсутствие российских гимнасток. Зададим вопрос прямо: для вас это хорошо или плохо?

— Как говорится, дуб растет среди дубов, здоровая конкуренция — это нормально. Если бы в Париже были российские и белорусские гимнастки, было бы еще драйвовее, еще интереснее. Конечно, я огорчена тем, что их нет. Мы никак не можем на это повлиять, но я девочек всячески поддерживаю. Ждем, что их скоро допустят и они смогут выступать.

— Вы одна из самых опытных спортсменок в Париже. Это дает преимущество?

— Говорят, что если спортсменка опытная, то ей легче. Это не совсем так. Опыт — это еще и ответственность. Ты понимаешь, сколько человек за тебя болеет, сколько смотрит у экранов телевизоров. В 15 лет тебя тренер завел, и ты пошла все выполнять, не замечая ничего вокруг.

— А как тренер заводит вас?

— Мы с тренером уже 15 лет вместе работаем, у нас за это время такой контакт наладился, что ей достаточно иногда полуслова и полувзгляда, чтобы я поймала нужное состояние.

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«Куриной грудки теперь столько, что едим ее на завтрак, обед и ужин»

— Спортсмены жалуются на Олимпийскую деревню: на питание, на бытовые условия. Вам как?

— Если сравнивать с Токио, то поскромнее выбор. Не хватает какого-то разнообразия. То писали, что не хватает куриной грудки, а теперь у нас ее столько, что едим на завтрак, обед и ужин. В остальном с питанием все нормально.

И еще нюанс, что деревня территории очень большая. Наш дом находится на задворках, и перемещаться сложно: есть маленькие автобусы на четырех человек, но представьте, как такие машинки справляются с тысячами спортсменов. Можно на велосипеде перемещаться, но с чемоданом и обручем на них не поедешь.

— В чем еще ключевые отличия от Игр в Токио?

— Главное отличие — наличие зрителей. Это и общую атмосферу создает, и много родственников, друзей и знакомых. Для меня это важный аспект.

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«Однажды на тренировке мне сказали: «Катя, разве можно себя до слез доводить?»

— Художественная гимнастика в Словении популярна?

— В Словении хорошо развиваются, скажем так, природные виды спорта: гребля, каноэ, скалолазание. Гимнастика не очень популярна, и сложно развивать этот вид спорта, потому что у нас привыкли все делать спокойно, не напрягаясь, в удовольствие. Несмотря на то что за шесть лет мы добились прогресса в результатах, убедить руководство, что нужно усердно трудиться и порой чем-то жертвовать, пока не получилось. У нас есть неплохая юниорка, которая на чемпионате Европы завоевала медаль. Надеюсь, что она в будущем сможет что-то показать.

Словенцы очень спокойный и умиротворенный народ. Когда я только приехала и как-то раз на тренировке разозлилась и бросила булаву, ко мне подошли и сказали: «Катя, ты что? Разве можно так тренироваться, чтобы себя до слез доводить? Не получается — иди и отдохни». У нас нет в зале весов, и сказать гимнастке, что ей нужно похудеть, недопустимо. Они в основном развивают массовый спорт, где можно выступить вдвоем, втроем, с разными предметами.

— Словом, все то, что считается у нас нормой, в Словении недопустимо...

— Да, притом что президент федерации у нас из Белоруссии, один из тренеров — тоже. Другой тренер — чемпионка мира в групповых упражнениях из Болгарии. Дело не в этом, как мы работаем на уровне гимнастики, такой подход, как в России, здесь не поддерживается, скажем так, на уровне культурологическом.

Наверное, есть предрасположенность страны к определенному виду спорта — посмотрите, сколько в Париже русских девчонок, выступающих за другие сборные.

— В художественной гимнастике сейчас есть звезда уровня Симоны Байлз?

— Мы задаемся этим вопросом на протяжении этого цикла. Только что обсуждали, за кого будем болеть в финале, и не можем прийти к общему выводу. Я 25 лет в этом виде спорта и впервые такой гимнастки не вижу. Есть по-своему интересные, но спортсменки, как Байлз или такой, какой была Женя Канаева, сейчас, к сожалению нет.

— Это хорошо для конкуренции, но плохо с точки зрения маркетинга.

— Считаю, что должен быть лидер, на которого все равняются. Сейчас получается так: посмотри, как Маша тянет носки, как Даша прыгает, как Оля крутится, и собери все это вместе. Наверное, такое разнообразие интересно для зрителя.