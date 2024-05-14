Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Стрельба стендовая

Париж-2024

Сегодня, 21:45

Российские стрелки бьются за Олимпиаду. На кону — 12 лицензий

Шесть российских стрелков выступят в квалификации на Олимпиаду в Париже
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Арина Кузнецова и Анатолий Семененко
Арина Кузнецова и Анатолий Семененко.
Фото Стрелковый Союз России
Telegram Дзен
Наши успевают запрыгнуть на подножку последнего вагона.

К списку актуальных для сборной нейтральных атлетов видов спорта в Париже (теннис, борьба, дзюдо, тхэквондо, батут, велоспорт, гребля на каноэ) может добавиться еще один — стрельба. На чемпионат Европы по стендовой стрельбе в итальянском Лонато заявлены шесть российских стрелков во взрослой категории: Полина Бойко (трап), Лада Денисова (трап), Арина Кузнецова (скит), Анатолий Семененко (скит), Дарья Семьянова (трап) и Дарья Туруло (скит). Бойко в команде уже выигрывала первенство Европы среди юниорок. Кузнецова и Семененко брали серебро в командном ските на последнем чемпионате России, Семьянова — личное серебро.

Но сказать, что у россиян много шансов в ските и трапе, нельзя. В каждом из четырех видов (а в случае с нашими спортсменами — из трех) на путевку претендует только победитель чемпионата Европы. Участников — несколько десятков. Турнир в Лонато пройдет 15-27 мая, а следом в хорватском Осиеке пройдет последний отборочный турнир по пулевой стрельбе — чемпионат Европы на дистанциях 25 и 50 метров. Там на Олимпиаду смогут отобраться чемпионы и вице-чемпионы. Также остаются так называемые universality places — по сути карт-бланш от международной федерации.

Владимир Исаков
Владимир Исаков.
Фото Стрелковый Союз России

Я бы не подал на нейтральный статус. Но говорить это спортсменам я не могу

Тренер сборной России по пулевой стрельбе Владимир Исаков в разговоре с «СЭ» выразил свое мнение о нейтральном статусе — сам бы он на него не подался, но мешать спортсменам не имеет права:

— Я выскажу свое личное мнение. Подается заявочка на рассмотрение этих умников, чтобы они определили, соответствует человек нейтральному статусу или нет. Конечно, мне это не нравится. Столько работали, а потом попадаем в жесточайшие условия, когда по чьей-то прихоти было решено, что мы не имеем права выступать. Хотя со всех утюгов и углов кричат, что «спорт — вне политики», спорта там и не видно, никаких положений Олимпийской хартии. Нынешние требования не соответствуют спортивным принципам.

— То есть логика, по которой спортсмен хочет осуществить свою мечту и может сам принимать решение, для вас не работает?

— Еще как работает. Поймите, если меня спросить, подавал бы я заявку, — нет, не подавал. Но я прошел этот путь, мне больше 50 лет. Я поездил, пострелял и постоял на олимпийском пьедестале. Поэтому я скажу «нет». Говорить это людям, которые находятся в начале, — нет, я не могу им это сказать. Каждый должен принимать решение сам.

Иван Штыль на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Лондоне в&nbsp;2012 году. Россия расширяет представительство на Олимпиаде. Мы успеваем отобраться еще в одном виде спорта

В участие в турнире в Осиеке двукратный бронзовый призер Олимпиады Исаков верит, хотя говорит, что квалификация могла сложиться лучше. Мини-аргумент в пользу участия: оказывается, на последнем турнире в Баку белорусы, которые попали в стартовый протокол, три дня висели с сокращением BLR — только потом «ошибку» заметили и исправили.

— У нас проверили несколько человек, допустили, кажется, четверых, — говорит Исаков. — Но ситуация такая, что международная федерация протянула до последнего, искусственно затянула сроки, чтобы наши не выступили на последнем отборочном турнире в Рио. В Баку на Кубок мира пустили — пожалуйста. У винтовочников есть еще шанс на чемпионате Европы. Поскольку это Хорватия, визы дать могут. Но розыгрыш пневматических лицензий, например, закончен. А самое обидное — что в Токио стрельба для России была одним из самых успешных видов спорта.

Олимпиада дала обалденный толчок. Я точно знаю, когда в 2004 году мы вернулись в Россию, в СМИ был ажиотаж вокруг стрельбы. И осенью в секции в Москве шли записываться, люди хотели стрелять. То же самое было в 2021 году. Надо сказать спасибо тем людям, которые отвечали за освещение успехов, что изображения Виталины [Бацарашкиной] висели вдоль дорог. Это дало сильную подпитку.

Арина Кузнецова
Арина Кузнецова.
Фото Стрелковый Союз России

Не важно, какой флаг висит за спиной

Участник Олимпиады-1996 и чемпион Европы Александр Данилов к участию россиян в олимпийском отборе относится философски. Он менял спортивное гражданство на израильское и в составе сборной Израиля выступал на двух последующих Олимпиадах — 2000 и 2004 годов. Но затем вернулся в Россию.

— Олимпиада ни с чем не сравнима. Это не обычное соревнование точно, — говорит Данилов.

— Вы меняли спортивное гражданство. В нынешней ситуации это нормально?

— Меня два раза отсекали от чемпионата мира, который проходил раз в четыре года. Я тогда считал, что меня закапывают, за меня некому постоять. По юношеской наивности я думал, что там лучше. Смена именно спортивного гражданства — личный выбор спортсмена. Если он считает, что хочет продолжать получать от своего дела удовольствие, — то пожалуйста, почему нет? Вопрос в том, что есть множество людей, которые живут за границей, но они русские. Я тоже защищал российскую команду, даже будучи в сборной Израиля, — такие ситуации случались.

Есть политика государства. Если наше государство считает, что мы должны поддерживать Россию на международных соревнованиях и показывать класс нашей страны, государство должно делать для этого все. Даже если русские выступают под гимн Глинки, не важно, какой флаг висит за спиной, — все знают, что он русский. Даже когда это условный Магомед в борьбе выиграл, для всего мира он Russian, русский.

Мадина Таймазова, Даниил Медведев и&nbsp;Андрей Рублев. Когда болеть за россиян в олимпийском отборе? Календарь соревнований

Но если государство говорит — никого туда не отправляем, это наше решение, значит, будет так.

— И мнение спортсмена учитываться не должно?

— Кого интересует мнение избирателей, когда принимается политическое решение наверху? Да, есть частные мнения, критика, но решение все равно выполняется. У нас раздрай между федерациями, вот что плохо. Некоторые топят за Россию, пытаются влезть во все дыры, протащить своих спортсменов на соревнования. А другие не хотят.

— То есть мы отказываем спортсменам в субъектности? Сам, без федерации, он поехать на Олимпиаду не может?

— Такого, чтобы спортсмен «сам» куда-то поехал — такого практически нет. Сами американцы могли в 1980 году сесть на самолет и полететь на Олимпиаду в Москве. Но если Советский Союз решал, что мы туда не поедем, то никто не летел.

Кажется, в этот раз правопреемница Советского Союза Российская Федерация как минимум ничего против борьбы россиян за международные соревнования в нейтральном статусе не имеет. Поэтому поболеть за наших стрелков на двух чемпионатах Европы имеет смысл.

Олимпиада
Сборная России по стрельбе
0
Читайте также
Валиева впервые заявлена на ледовое шоу после дисквалификации за допинг
МВД Франции за минувшую неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня
Блинкен назвал критическим для Киева нынешний этап спецоперации
В Maxima Park разыграли Кубок Победы по конкуру
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Умер журналист Максим Кононенко
Популярное видео
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 2
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Вратарь Федотов отстранен от международных матчей на 3 года
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
В этот раз без двойных стандартов. Российские флаги запрещены на чемпионате мира — но и украинские тоже
Дегтярев ответил на вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024
Чешский тренер-чемпион — за Россию. Он не понимает, почему наших отстранили от чемпионата мира
Россия расширяет представительство на Олимпиаде. Мы успеваем отобраться еще в одном виде спорта
РФС ведет переговоры с Северной Кореей по товарищеским матчам юношеских сборных
Мамедов о российских фехтовальщиках: «Без Олимпиады сначала идет психологическая яма, потом — спад»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем