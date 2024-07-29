Самая сексуальная пловчиха Парагвая шокировала всех после неудачи на Олимпиаде. Так поступать просто непрофессионально

Эта звездочка неожиданно погасла.

Луана Алонсо в свои 20 лет является настоящей звездой на родине и большим талантом сборной Парагвая по плаванию. Или правильнее сказать являлась, потому что девушка сделала неожиданное заявление на Играх в Париже.

Фото Луана Алонсо.

О несомненном таланте спортсменки говорит то, что ей принадлежат сразу несколько национальных рекордов в баттерфляе (50, 100 и 200 м) и плавании на спине (50 м).

Фото Луана Алонсо.

Сейчас девушке всего 20 лет, но для нее это не первая Олимпиада. В 17-летнем возрасте Луана ездила на Игры в Токио. Тогда она не смогла показать каких-то серьезных результатов, но кто всерьез будет требовать медалей от подростка — дебютанта самых статусных стартов планеты.

Фото Луана Алонсо.

Три года спустя Алонсо вновь отобралась на Олимпийские игры и ехала на них с возросшими, как минимум от самой себя, требованиями. Девушка делала селфи с Рафаэлем Надалем и веселилась на церемонии открытия.

Фото Луана Алонсо.

Фото Луана Алонсо.

Как вдруг случился провал — в квалификационном заплыве коронным баттерфляем Луана приходит к финишу лишь шестой.

Что-то пошло не так, и спортсменка очень резко отреагировала на свою неудачу. Вскоре после заплыва в ее соцсетях появился пост с такими словами: «Теперь это официально. Я ухожу из плавания, спасибо всем за поддержку. Прости, Парагвай, я просто хочу сказать тебе спасибо».

Луана не только талантливая спортсменка, но еще и красивая девушка. Ее фотографии имеют большой успех у болельщиков, и этими снимками она известна в мире плавания гораздо больше, чем своими победами. Поэтому своим спонтанным решением парагвайка разбила сердца очень многим фанатам.

Фото Луана Алонсо.

Фото Луана Алонсо.

Фото Луана Алонсо.

Фото Луана Алонсо.

Мнения болельщиков в комментариях по поводу такой выходки разделились, но все же преобладали те, кто поддержал Луану. Позже девушка поблагодарила всех неравнодушных и пояснила, что ее решение основано не на сиюминутном эмоциональном порыве, а планировалось давно.