Самая сексуальная пловчиха Парагвая шокировала всех после неудачи на Олимпиаде. Так поступать просто непрофессионально

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Луана Алонсо в свои 20 лет является настоящей звездой на родине и большим талантом сборной Парагвая по плаванию. Или правильнее сказать являлась, потому что девушка сделала неожиданное заявление на Играх в Париже.
О несомненном таланте спортсменки говорит то, что ей принадлежат сразу несколько национальных рекордов в баттерфляе (50, 100 и 200 м) и плавании на спине (50 м).
Сейчас девушке всего 20 лет, но для нее это не первая Олимпиада. В 17-летнем возрасте Луана ездила на Игры в Токио. Тогда она не смогла показать каких-то серьезных результатов, но кто всерьез будет требовать медалей от подростка — дебютанта самых статусных стартов планеты.
Три года спустя Алонсо вновь отобралась на Олимпийские игры и ехала на них с возросшими, как минимум от самой себя, требованиями. Девушка делала селфи с Рафаэлем Надалем и веселилась на церемонии открытия.
Как вдруг случился провал — в квалификационном заплыве коронным баттерфляем Луана приходит к финишу лишь шестой.
Что-то пошло не так, и спортсменка очень резко отреагировала на свою неудачу. Вскоре после заплыва в ее соцсетях появился пост с такими словами: «Теперь это официально. Я ухожу из плавания, спасибо всем за поддержку. Прости, Парагвай, я просто хочу сказать тебе спасибо».
Луана не только талантливая спортсменка, но еще и красивая девушка. Ее фотографии имеют большой успех у болельщиков, и этими снимками она известна в мире плавания гораздо больше, чем своими победами. Поэтому своим спонтанным решением парагвайка разбила сердца очень многим фанатам.
Мнения болельщиков в комментариях по поводу такой выходки разделились, но все же преобладали те, кто поддержал Луану. Позже девушка поблагодарила всех неравнодушных и пояснила, что ее решение основано не на сиюминутном эмоциональном порыве, а планировалось давно.