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Синхронное плавание

Париж-2024

7 августа, 23:50

«Дело не в русских — в новых правилах». Конкуренткам наших синхронисток надоело проигрывать годами

В Париже прошли групповые соревнования синхронисток
Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
Сборная Китая по синхронному плаванию.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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На Олимпийских играх в Париже прошли групповые соревнования. Золото взял Китай, серебро — США, бронзу — Испания.

Олимпийские игры. Группы. Акробатическая программа. Финал
1. Китай — 996,1389
2. США — 914,3421
3. Испания — 900,7319

Начиная с 2000 года, в Сиднее, Афинах, Пекине, Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио, недосягаемыми для соперниц были российские спортсменки под руководством Татьяны Покровской. А на эту Олимпиаду наши синхронистки не допущены.

На вопрос о том, как изменился в связи с этим уровень конкуренции, призеры отвечали по-разному. При этом в Париже выступления впервые оценивались по новым правилам. Но общий вывод вы, наверное, можете сделать сами.

Калиста Лю (вторая слева в&nbsp;нижнем ряду) в&nbsp;составе сборной США. Американка смогла оправдать допинг грязной подушкой. Девушка отдыхала на постели отца

Анна Тарес, тренер сборной Китая:

— Наши спортсменки всегда показывали очень высокий уровень, и серебро в Токио — хорошее тому подтверждение. Сейчас нужно оттачивать любое движение до совершенства и то, что в китайской системе заложено изначально лучше, чем в любой другой стране. Уровень конкуренции вырос только благодаря новым правилам, они сделали синхронное плавание более честным. Теперь ты не можешь быть просто красивой или просто артистичной. Тебе недостаточно придумать для своей команды сумасшедше оригинальный номер и взять зал за душу — должен быть суперподготовлен технически и не допускать ошибок. И за счет этого наш вид спорта станет прогрессировать и двигаться вперед.

Сборная США по синхронному плаванию.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Даниэла Рамирес, синхронистка сборной США:

— Никто не знает, как сложился бы турнир, выступай здесь другие команды. Если говорим конкретно о России, на прошлых Играх соревновались по другим правилам. Посмотрите, как сильно влияют на оценку даже малейшие неточности. Никто не знает, как оценили бы русских девочек, сумели бы они все сделать безошибочно и не получить никаких штрафов. Сейчас за счет новых правил все стало значительно сложнее, но и интереснее.

Сборная Испании по синхронному плаванию.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Маюку Фухики, тренер сборной Испании:

— Уровень конкуренции вырос, изменились правила, а вместе с этим появились новые нюансы, новые детали. Малейшая неточность — и ты можешь провалиться на несколько позиций вниз. Что сильнее повлияло на конкуренцию — изменения в правилах или отсутствие россиянок? Уверена, что первое. Это дало шанс многим командам повысить готовность, научиться правильно расставлять акценты, использовать свои сильные стороны. И точно могу сказать, что интереснее стало и тренерам, и самим спортсменкам.

Олимпиада
Синхронное плавание
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