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Париж-2024

Сегодня, 11:45

Бах назвал соревнования по триатлону на Олимпиаде «Сена-сационными»

Алина Савинова
Томас Бах.
Фото Global Look Press
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением о соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх в Париже.

«Триатлон был сенсационным или, лучше сказать, «Сена-сационным», не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался», — цитирует Баха РИА Новости.

Соревнования по триатлону на Олимпиаде стартовали 31 июля. Из-за качества воды в Сене переносили тренировочные заплывы и состязания мужчин. В первый день заплывов двоих участников Игр-2024 стошнило после финиша. Плохо себя почувствовали канадец Тайлер Миславчук и представительница Казахстана Екатерина Шабалина. Шведская триатлонистка Тильда Монссон, в свою очередь, пожаловалась на цвет и «отвратительный запах» воды в Сене.

3 августа на Олимпиаде в Париже вновь отменили тренировочные заплывы триатлонистов. В понедельник, 5-го числа, должна состояться смешанная эстафета по триатлону.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Томас Бах
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На Олимпиаде в Париже вновь отменили тренировочные заплывы триатлонистов