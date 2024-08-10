Леон с Польшей не смогли разрушить французскую сказку.

Олимпийские игры. Мужчины. Финал

Франция — Польша — 3:0 (25:19, 25:20, 25:23)

Франция с Эрвином Нгапетом хоть и была действующим олимпийским чемпионом и выступала дома, очевидным фаворитом перед финалом с Польшей не считалась. Во-первых, Вильфредо Леон с партнерами разыгрались не на шутку, и казалось, что непреодолимых препятствий для парней в бело-красном не просматривалось.

Во-вторых, скепсис вызывала сама Франция. Игроки ротации уступали основе, были серьезные проблемы на приеме, не всегда работал блок. Единственный уверенный матч французов — победа над Канадой в группе. Но в главной игре турнира Трехцветные хоть периодически и заигрывались, но ни на секунду не дали по-серьезному в себе усомниться и стали первой в XXI веке страной, которая взяла в волейболе подряд две мужские Олимпиады.

Польша не смогла ничего придумать против силовых подач французов

Только сборные СССР и США смогли выиграть два олимпийских титула в мужском волейболе подряд до этой субботы. Советские волейболисты взяли первые два розыгрыша в 1964-м в Токио и в 1968-м в Мехико. Американцы были лучшими в 1984-м у себя в Лос-Анджелесе (без сборной Советского Союза) и в 1988-м в Сеуле. Начиная с 1990-х чемпион постоянно менялся, причем победитель предыдущих Игр на следующих зачастую не попадал даже в тройку призеров. Так было с «золотыми» командами Нидерландов, Югославии, США и России. Французы теперь претендуют на статус лучшей волейбольной державы века, ведь спустя три года после Токио-2020 они не просто снова сыграли в финале. Они забирали его практически без вопросов. Нет, несмотря на счет, полным провалом игру сборной Польши не назвать. Но и всерьез что-то противопоставить парням Андреа Джани они не смогли.

Уже первый сет показал, за счет чего Франция планирует побеждать. Они загрузили польскую оборону силовыми подачами, а поляки плохо справлялись с приемом и сами много ошибались в атаке. Причем глупые осечки допускал даже Вильфредо Леон. А вот французы демонстрировали концентрацию на успех. Хозяева площадки реализовали 14 из 16 атак — 88%! Отдельно стоит отметить Бартелами Шиненьеза и Тревора Клевено, они в стартовом отрезке встречи были безупречны. Переломить ход матча Польша попыталась во втором сете. Большую часть партии они вели в счете, и казалось бы, нашли противоядие на французскую подачу. Но при счете 19:19 Бартош Курек ударил в аут, а Леон и Павел Заторский вновь дали свободу действий Клевено. Тот реализует три атаки кряду и забирает для Франции и второй сет.

Эрвин Нгапет в матче против сборной Польши. Фото Reuters

После сомнительных результатов в группе Нгапет и компания преобразились

И вот уже французы в шаге от мечты — уникального для современного волейбола статуса двукратных олимпийских чемпионов, ведь большая часть состава на Играх-2024 побеждала и три года назад в Токио. К тому же победа на домашней площадке всегда особенная, стать лучшим в мире на глазах большей части политической и культурной элиты своей страны — дорогого стоит. На трибунах вместе со всем залом арены «Южный Париж» марсельезу запевали многие випы — от дзюдоиста Тедди Ринера до мэра Парижа Анн Идальго, от актера Омара Си до регбиста Антуана Дюпона. Главным для коллектива Джани было не поверить в успех раньше времени, ровно как и не трястись от волнения. Без эмоциональных качелей в третьем сете не обошлось, однако подачи Квентин Жоффруа быстро заставляли забыть Леона и компанию о любых попытках камбэка.

Волейболисты сборной Франции празднуют победу в финале Олимпиады. Фото Reuters

К чести Вильфредо, он не сдавался, и во-многом благодаря его усилиям поляки отыграли четыре матчбола. Именно на подачах Леона взяли два из них, только вот третьей он отправил мяч в аут — на радость всей французской сборной и ее поклонникам. Антуан Бризар, Женя Гребенников, Клевено, Николя Ле Гофф, Ясин Луати, Патри, Кевин Тилли, Бенджамин Тоньютти, Бартелами Шиненьез и разумеется Эрвин Нгапет стали двукратными олимпийскими чемпионами. В этот раз среди их соперников не было ни сборной России, ни команды ОКР, с которой Франция с трудом справилась в Японии. Но значимость успеха французов это не умаляет. Тем более что по ходу турнира мы видели чудесное преображение команды, которая проигрывала Словении и едва унесла ноги от Германии к доминирующей бригаде, в которой даже Нгапет был не единственным лидером. Эрвин все еще хорош — но результат сегодня сделал не он.