Китайская тяжелоатлетка Луо Сифан с олимпийским рекордом выиграла золото на Играх-2024 в Париже

Сегодня, 18:17
Китаянка Луо Сифан выиграла золото в соревнованиях по тяжелой атлетике на Олимпиаде-2024 в весовой категории до 59 кг.
Спортсменка из Китая взяла вес 241 кг и установила новый олимпийский рекорд. Второе место заняла канадка Мауде Чаррон (236 кг), третье — Ко Син Чунь из Тайваня (235 кг).
Соревнования по тяжелой атлетике на Олимпийских играх в Париже проходят с 7 по 11 августа в комплексе «Париж Экспо Порт де Версаль». Всего спортсмены разыгрывают 10 комплектов наград: в 5 весовых категориях у мужчин и у женщин.
Тяжелая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Весовая категория до 59 кг
Финал
1. Луо Сифан (Китай) — 241 (OR)
2. Мауде Чаррон (Канада) — 236
3. Ко Син Чунь (Тайвань) — 235