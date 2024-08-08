Китайская тяжелоатлетка Луо Сифан с олимпийским рекордом выиграла золото на Играх-2024 в Париже

Китаянка Луо Сифан выиграла золото в соревнованиях по тяжелой атлетике на Олимпиаде-2024 в весовой категории до 59 кг.

Спортсменка из Китая взяла вес 241 кг и установила новый олимпийский рекорд. Второе место заняла канадка Мауде Чаррон (236 кг), третье — Ко Син Чунь из Тайваня (235 кг).

Соревнования по тяжелой атлетике на Олимпийских играх в Париже проходят с 7 по 11 августа в комплексе «Париж Экспо Порт де Версаль». Всего спортсмены разыгрывают 10 комплектов наград: в 5 весовых категориях у мужчин и у женщин.

Тяжелая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Весовая категория до 59 кг

Финал

1. Луо Сифан (Китай) — 241 (OR)

2. Мауде Чаррон (Канада) — 236

3. Ко Син Чунь (Тайвань) — 235