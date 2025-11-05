Видео
Федерация бобслея России получила условия допуска на соревнования от IBSF

Анастасия Пилипенко

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) предоставила Федерации бобслея России критерии по получению нейтрального статуса для российских спортсменов.

«Международная федерация бобслея и скелетона направила в адрес нашей федерации официальное письмо, в котором были обозначены критерии присвоения нейтрального статуса российским бобслеистам и скелетонистам, — рассказал ТАСС президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов. — Они практически ничем не отличаются от тех критериев, которые предъявляют к россиянам и белорусам другие международные спортивные федерации. Федерация бобслея России уже приступила к формированию списка спортсменов и тренеров, которые будут претендовать на нейтральный статус. Мы также намерены провести переговоры с IBSF по поводу снижения стоимости проверки одной поданной заявки, объявленную нам сумму мы считаем чрезмерной. Находимся в контакте с международной федерацией».

12 сентября IBSF во время конгресса в Милане не одобрила возвращение российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. 20 октября министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса.

Российские бобслеисты и скелетонисты не выступали на официальных соревнованиях с февраля 2022 года.

Источник: ТАСС
