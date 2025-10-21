Международная федерация бобслея и скелетона обратилась в МОК для уточнения правил допуска россиян

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов заявил, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой предоставить письменное подтверждение правил допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях.

«Мы получили официальное письмо из международной федерации, в котором говорится, что после решения апелляционного трибунала IBSF о том, что российские спортсмены, соответствующие правилам МОК о нейтральности индивидуальных спортсменов для участия в Олимпиаде, могут участвовать в соревнованиях IBSF, международная федерация обратилась в МОК с просьбой предоставить письменное подтверждение этих правил.

Международная федерация планирует безотлагательно приступить к разработке процесса возвращения российских спортсменов, чтобы потом проинформировать Федерацию бобслея России о дальнейших шагах», — приводит ТАСС слова Пегова.

12 сентября IBSF во время конгресса в Милане не одобрила возвращение российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. 20 октября министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса.

Российские бобслеисты и скелетонисты не выступали на официальных соревнованиях с февраля 2022 года.