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Милан-2026

Сегодня, 12:18

ISU допустил россиян к участию в квалификации Олимпиады-2026 в нейтральном статусе

Сергей Разин
корреспондент
Аделия Петросян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе, сообщает ТАСС со ссылкой на релиз организации.

Решение касается соревнований по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Российская сторона получила по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. При этом российские фигуристы не будут допущены к командному турниру.

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

Олимпийские игры пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.

Танцевальные пары Александра Степанова/Иван Букин и&nbsp;Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. «Такого не было давно». Новый виток интриги в битве российских фигуристов за сборную

Источник: ТАСС
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