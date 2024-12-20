ISU допустил россиян к участию в квалификации Олимпиады-2026 в нейтральном статусе

Сегодня, 12:18
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе, сообщает ТАСС со ссылкой на релиз организации.
Решение касается соревнований по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Российская сторона получила по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. При этом российские фигуристы не будут допущены к командному турниру.
1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.
Олимпийские игры пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.