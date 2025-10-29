Васильев об идее альтернативных Олимпийских игр в России: «Пусть завидуют и от зависти умирают»

29 октября, 15:10
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался об идее альтернативных Олимпийских игр в России.
«Я поддерживаю такое начинание. Пусть наши недруги, все эти допинговые норвежцы, смотрят на наши Игры и видят, что Россия не просто жива, а процветает. У России все хорошо. Пусть завидуют и от зависти умирают», — цитирует Васильева «ВсеПроСпорт».
Ранее стало известно, что российские власти рассматривают возможность проведения таких соревнований в 2026 году. Обсуждение инициативы вышло на первый план после того, как Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) запретил российским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2026.
Djin Ignatov
Понятно что Васиольев обижен что его кинули и не взяли в Г*осдуму ! Но и такие заявления тоже могут приве6сти к тому , что подумав что он заявляет - его также туда не возьмут ! Подумают что контужен на биатлонных соревнованиях !
10.11.2025
No Name 4
опять отмороженному дали слово? да он же разорит бюджет и опозорит страну!
04.11.2025
Mark Kaminer
идёт война..нет никакого сво
30.10.2025
Фирсыч
Деньги откуда Васильев брать собирается? С СВО нельзя, свои не даст. Опять с нас, голозадых?
29.10.2025
АК-63
"И кто его выпустил из сумашедшего дома?" (Даун хаус)
29.10.2025
Mario Nikitin
Верните его в дурку
29.10.2025
Saiga-спринтер
Не только среди депутатский заседателей гос.Думы водятся придури. Уже раз провели клоунскую профанацию в виде якобы альтернативы. Без мата и смеха смотреть было не возможно, и до сих пор не выплатили положенные денежные выплаты победителям и призерам той альтернативной Спартакады/Олимпиады.
29.10.2025
Патриот Великой России
Ура лыжники из Афганистана хоккейсты из Сомали ! хаххаха
29.10.2025
Slim Tallers
И чемпионат мира каждый год,совместно с Северной Кореей,проводить - один год в Москве,другой в Пхеньяне. Тогда не придётся заносить чемоданы денег чиновникам,что-бы пустили поучаствовать.
29.10.2025