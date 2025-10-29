Васильев об идее альтернативных Олимпийских игр в России: «Пусть завидуют и от зависти умирают»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался об идее альтернативных Олимпийских игр в России.

«Я поддерживаю такое начинание. Пусть наши недруги, все эти допинговые норвежцы, смотрят на наши Игры и видят, что Россия не просто жива, а процветает. У России все хорошо. Пусть завидуют и от зависти умирают», — цитирует Васильева «ВсеПроСпорт».

Ранее стало известно, что российские власти рассматривают возможность проведения таких соревнований в 2026 году. Обсуждение инициативы вышло на первый план после того, как Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) запретил российским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2026.