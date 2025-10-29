Видео
Медальный зачет
29 октября, 15:10

Васильев об идее альтернативных Олимпийских игр в России: «Пусть завидуют и от зависти умирают»

Анастасия Пилипенко

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался об идее альтернативных Олимпийских игр в России.

«Я поддерживаю такое начинание. Пусть наши недруги, все эти допинговые норвежцы, смотрят на наши Игры и видят, что Россия не просто жива, а процветает. У России все хорошо. Пусть завидуют и от зависти умирают», — цитирует Васильева «ВсеПроСпорт».

Ранее стало известно, что российские власти рассматривают возможность проведения таких соревнований в 2026 году. Обсуждение инициативы вышло на первый план после того, как Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) запретил российским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2026.

Александр Большунов.Скандинавы не пустили российских лыжников на Олимпиаду. Пробить стену не удалось
Источник: «ВсеПроСпорт»
9

  • Djin Ignatov

    Понятно что Васиольев обижен что его кинули и не взяли в Г*осдуму ! Но и такие заявления тоже могут приве6сти к тому , что подумав что он заявляет - его также туда не возьмут ! Подумают что контужен на биатлонных соревнованиях !

    10.11.2025

  • No Name 4

    опять отмороженному дали слово? да он же разорит бюджет и опозорит страну!

    04.11.2025

  • Mark Kaminer

    идёт война..нет никакого сво

    30.10.2025

  • Фирсыч

    Деньги откуда Васильев брать собирается? С СВО нельзя, свои не даст. Опять с нас, голозадых?

    29.10.2025

  • АК-63

    "И кто его выпустил из сумашедшего дома?" (Даун хаус)

    29.10.2025

  • Mario Nikitin

    Верните его в дурку

    29.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Не только среди депутатский заседателей гос.Думы водятся придури. Уже раз провели клоунскую профанацию в виде якобы альтернативы. Без мата и смеха смотреть было не возможно, и до сих пор не выплатили положенные денежные выплаты победителям и призерам той альтернативной Спартакады/Олимпиады.

    29.10.2025

  • Патриот Великой России

    Ура лыжники из Афганистана хоккейсты из Сомали ! хаххаха

    29.10.2025

  • Slim Tallers

    И чемпионат мира каждый год,совместно с Северной Кореей,проводить - один год в Москве,другой в Пхеньяне. Тогда не придётся заносить чемоданы денег чиновникам,что-бы пустили поучаствовать.

    29.10.2025

    Олимпиада
    Сборная России по лыжным гонкам
    Дмитрий Васильев (биатлон)
