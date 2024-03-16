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16 марта, 14:36

Мостовой высказался о недопонимании с Карпиным: «Перекинулись парой фраз и пожелали друг другу удачи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал об участии на турнире по падел-теннису Star Bandeja Cup вместе с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Принимал участие в турнире по падел-теннису, но в полуфинале, в котором мы с Димой Сычевым вели, дернул икроножную мышцу. Это меня сильно разочаровало! Вдвойне обидно за Диму — он очень хорошо играет. Должны были играть в финале и планировали его выиграть, но моя травма нарушила планы.

Карпин тоже принимал участие в этом турнире? Мы перекинулись парой фраз, спросили друг у друга «как дела», пару раз пожали руки. Когда Валера увидел, что у меня проблемы с ногой, подошел и сказал: «Елки-палки!» В общем, поддержал меня после травмы», — приводит слова Мостового Sport24.

Источник: Sport24
Александр Мостовой
Валерий Карпин
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