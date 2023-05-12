Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал для «СЭ» решение Апелляционного трибунала Международного паралимпийского комитета отменить отстранение Паралимпийского комитета России.

«Лишнее доказательство необходимости ходить в суды. Это единственный язык общения с ними», — сказал Валуев «СЭ».

В 2019 году МПК условно восстановил членство ПКР в организации с выдвижением ряда требований, которые российский комитет должен выполнить до 31 декабря 2022 года.

В 2021 году благодаря этому решению россияне смогли принять участие в летних Паралимпийских играх в Токио.