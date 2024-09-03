Украинец обозвал российского атлета «недоразумением» на Паралимпиаде. Это не первое оскорбление наших в Париже

Очередной скандал на Играх.

Что произошло

В понедельник, 2 сентября, на Паралимпийских играх в Париже состоялись состязания по прыжкам в длину среди мужчин в категории Т36 (спортсмены с нарушением координации). Победу в них с паралимпийским рекордом одержал атлет из России Евгений Торсунов, серебро завоевал бразилец Асер Матеус Алмейда, а бронзу — украинец Александр Литвиненко. Последний по окончании соревнований дал провокационное интервью, в котором оскорбил Торсунова и российских спортсменов, выступающих в Париже в нейтральном статусе.

Что сказал Литвиненко

— Немножко скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению, — цитирует Литвиненко «Общественный Спорт». — Поэтому я имею обиду, не на кого-то, а на себя. Февраль-март я не мог тренироваться, а они тренировались спокойно, веселятся, улыбаются. Они не «нейтральные».

Евгений Торсунов. Фото Reuters

Будет ли он наказан

Вероятность санкций со стороны Международного паралимпийского Комитета ничтожно мала: всем российским спортсменам запрещено говорить на тему специальной военной операции, однако украинские атлеты регулярно высказываются о ней и задевают наших атлетов. Никаких дисциплинарных дел из-за этого не было открыто.

Что еще говорили украинцы про россиян в Париже

Бегун из Николаева Игорь Цветов накануне на дистанции 100 метров обошел двух россиян Артема Калашяна и Дмитрия Сафронова, после чего сказал:

— Этот забег был принципиальным, ведь позиция Украины неизменна — только победа, только вперед, — приводит комментарий паралимпийского чемпиона «Общественный Спорт». — Пусть они [россияне] знают, где их место. Мы доказали, где они должны находиться. Мы сильны, непобедимы и будем работать только ради победы.

Украинская бегунья Оксана Ботурчук тоже не удержалась от комментариев по поводу участия россиян в парижских Играх.

— Психологически очень нелегко было бежать с «нейтральными» атлетами — призналась Ботурчук. — Нас спросили, могут ли пожимать нам руки, а я ответила, что нам неприятно с ними общаться — не то что пожимать руки. Это, конечно, провокация.

Кроме того, после награждения пловцов медалями на дистанции 200 метров вольным стилем завоевавший бронзу украинский спортсмен Александр Комаров отказался фотографироваться с серебряным призером из России Кириллом Пульвером.

Паралимпийские игры в Париже проходят с 28 августа по 8 сентября. К 3 сентября россияне завоевали семь золотых медалей, на счету украинцев их пять.