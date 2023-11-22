Дзагоев завершил карьеру, итоги отборочных матчей Евро. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 21 ноября.
Один из самых ярких российских футболистов закончил выступления в 33 года.
Обзор состоявшихся во вторник матчей отборочного цикла Евро-2024.
На самом деле, все не так сложно.
Игорь Рабинер побеседовал с вратарем «Флориды».
Турнир сильнейших хоккеистов планеты уже не будет таковым без Овечкина, Кучерова, Малкина и Панарина.
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