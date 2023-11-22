Дзагоев завершил карьеру, итоги отборочных матчей Евро. Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 21 ноября.

Один из самых ярких российских футболистов закончил выступления в 33 года.

ЦИФРА ДНЯ

21 сборная Хорватия пополнила список участников Евро 2024

ЦИТАТА Ни сил, ни эмоций уже не осталось

Судьи прибили «Ак Барс» в игре с «Динамо»? Нет, казанцы виноваты сами читать > Пинок от Хиддинка, дубль в ворота чехов, лезгинка в самолете: яркая карьера Дзагоева читать > Ефимова вернулась в форме «Спартака». Суперзвезда не сумела стать первой в Петербурге читать > Дэн Хендерсон вспоминает поездку в СССР: ужасная еда, одинаковые люди и первоклассная борьба читать >