«Милан» обыграл «ПСЖ», итоги вечера в ЛЧ, интервью Малкина. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 7 ноября.
Парижане вновь не смогли победить красно-черных.
Обзор состоявшихся во вторник матчей 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Игорь Рабинер поговорил с лидером «Пингвинз».
Ислам — второй российский боец с этим достижением.
Сборная России объявила состав на ноябрьский учебно-тренировочный сбор.
Cвентек второй год доминирует в WTA-туре. Много рекордов и «баранок»читать >
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В России готовы к клубному турниру по биатлону. IBU категорически противчитать >
«Не могу быть Романцеву обузой. В «Спартаке» нельзя просто числиться». Как Черенков уходил из футболачитать >