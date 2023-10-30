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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:45

Первое поражение «Краснодара» в РПЛ, Медведев проиграл финал Синнеру. Главное за день

Федор Чалов празднует гол.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 29 октября.

Чалов и Акинфеев усмирили «Краснодар». ЦСКА первым обыграл лидера РПЛ

Испытание для черно-зеленых.

Медведев проиграл битву титанов Синнеру. В Вене был сыгран один из лучших матчей сезона

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КХЛ, 29 октября: «Лада» обыграла «Металлург», «Нефтехимик» победил «Ак Барс» и другие матчи

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