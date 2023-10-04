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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 02:30

«Реал» обыграл «Наполи», поражение «МЮ», Медведев в финале. Главное за день

Федерико Вальверде.
Фото Getty Images
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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 3 октября.

Хвича бил — «Реал» создавал шедевры. «Наполи» уступил мадридцам в перестрелке

Команда Карло Анчелотти увезла три очка из Неаполя.

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Обзор состоявшихся во вторник матчей 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Медведев заблистал в Пекине. Россиянин стильно вышел в финал, обыграв принципиального соперника

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