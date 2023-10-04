«Реал» обыграл «Наполи», поражение «МЮ», Медведев в финале. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 3 октября.
Команда Карло Анчелотти увезла три очка из Неаполя.
Обзор состоявшихся во вторник матчей 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
В двух сетах Даниилом повержен Александр Зверев.
Команда Галактионова гарантировала попадание в плей-офф Пути РПЛ.
Сине-бело-голубые одержали тяжелую победу над «Балтикой» в FONBET Кубке России.
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«Посмотрите, что показывают по нашему телевизору! Подрастающее поколение несчастно». Заслуженный тренер России — о фигуристахчитать >
Николай Рассказов: «Когда заменили Промеса, был немного в шоке»читать >
«Торпедо» объявило об уходе главного тренера Клотетачитать >