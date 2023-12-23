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Сегодня, 05:00

«Сити» выиграл клубный ЧМ, в «Спартаке» новый спортивный директор. Главное за день

Игроки «Манчестер Сити» с трофеем.
Фото Getty Images
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Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 22 декабря.

Гвардиола буднично вошел в историю, «Ман Сити» уничтожил «Флуминенсе». Клубный чемпионат мира спасет только реформа

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И никто бы из лидеров не затерялся на международной арене.

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