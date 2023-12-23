«Сити» выиграл клубный ЧМ, в «Спартаке» новый спортивный директор. Главное за день

Звание лучшей клубной команды мира снова у представителя Европы.

Нашел Нуньеза и Энцо, получил должность вместо Рибалты.

Камила лидирует в женском турнире чемпионата России, Петросян — почти в трех баллах.

«Интер Майами» объявил о переходе нападающего «Гремио» Луиса Суареса.

И никто бы из лидеров не затерялся на международной арене.