«Спартак» разгромил «Ростов», «Реал» обыграл «Барселону». Главное за день

«Спартак» прорвало в матче против команды Карпина.

Сине-бело-голубые провели очередной невнятный домашний матч, но добыли три очка.

3:2 на «Сантьяго Бернабеу».

«Рейнджерс» на классе разобрались с «Вашингтоном» и повели в серии.

Леонид Волотко — о падении одного московского гранда и взлете другого.