«Спартак» разгромил «Ростов», «Реал» обыграл «Барселону». Главное за день

Сегодня, 03:00
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 21 апреля.
«Спартак» прорвало в матче против команды Карпина.
Сине-бело-голубые провели очередной невнятный домашний матч, но добыли три очка.
3:2 на «Сантьяго Бернабеу».
«Рейнджерс» на классе разобрались с «Вашингтоном» и повели в серии.
Леонид Волотко — о падении одного московского гранда и взлете другого.
«Я уже столько нахлебалась». Тарасова — о справедливости к России, Валиевой и плюсах Тутберидзечитать >
Команды из подвала опять дали огня. «Сочи» не проигрывает весной, но все равно в бедечитать >
«Российский хоккей по-прежнему совершенно иной, чем в Америке». Пол Морис — о россиянах «Флориды» и работе в «Магнитке»читать >
«Пойму решение не оставлять Дзюбу. Пиняев в АПЛ — улыбнуло». Что происходит со звездами «Локомотива»?читать >