Сегодня, 15:56
Норвежская лыжница Лотта Венг одержала победу в классическом спринте на «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме.
Она преодолела дистанцию за 3 минуты 06,04 секунды. Второе и третье места заняли тоже представительницы Норвегии: Тириль Венг (+0,35) и Матильде Мюрвольд (+0,67).
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины, спринт, классический стиль
1. Лотта Венг (Норвегия) — 3.06,04
2. Тириль Венг (Норвегия) + 0,35
3. Матильде Мирвол (Норвегия) +0,67
4. Катарина Хенниг (Германия) +0,83
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1,29
6. Тереза Беранова (Чехия) +2,55