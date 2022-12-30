Нисканен рассказал, сколько гонок планирует провести на «Тур де Ски»

Трехкратный олимпийский чемпион, финский лыжник Ийво Нисканен рассказал о своих планах на предстоящий «Тур де Ски».

«Я считаю, что могу проехать одну гонку на достаточно хорошем уровне, но весь тур может оказаться слишком тяжелым для меня в данный момент. Первоначальный план состоит в том, чтобы принять участие в первых трех гонках, а затем посмотреть, как пойдут дела. Само собой разумеется, что если я решу продолжать, то это будет означать, что самочувствие и результаты хорошие, и это наилучшим образом скажется при подготовке к чемпионату мира в Планице», — написал Нисканен в своих соцсетях.

«Тур де Ски» — 2022/23 пройдет с 31 декабря по 8 января в Валь-Мюстаире (Швейцария), Оберстдорфе (Германия) и в Валь-ди-Фьемме (Италия).