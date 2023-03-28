Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 07:00

Лыжный Кубок мира завершен, но сезон продолжается. Какие гонки впереди?

Леонид Мужикбаев
Корреспондент отдела спорта
Сергей Устюгов, Александр Большунов, Вероника Степанова
Сергей Устюгов, Александр Большунов, Вероника Степанова.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Где выступят Устюгов, Большунов, Степанова и Непряева в конце марта и начале апреля.

В воскресенье, 26 марта, синхронно завершились соревнования Кубка мира-2022/23 и основной программы чемпионата России по лыжным гонкам. Однако до закрытия сезона еще далеко — до середины апреля и у любителей, и у профи будет возможность участвовать в гонках различных форматов. «СЭ» разобрался, на какие из этих стартов стоит обратить внимание.

Марафон «Праздник Севера»
Мурманск, 1 апреля 50 км свободным стилем, 2 апреля 50 км классическим стилем

Один из самых престижных и «старых» лыжных пробегов в стране: является наследником соревнований, впервые прошедших в 1934 году. С 1974 года существует в формате марафона, с 1988-го — на стандартной дистанции 50 км. В этом году среди участников (предварительно) лидеры сборной России. У мужчин это олимпийские медалисты Денис Спицов и Иван Якимушкин, также бегут сильнейшие марафонцы страны — Ермил Вокуев и Рауль Шакирзянов. Заявлены и звезды прошлых лет — олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков, призеры тех же Игр Алексей Петухов и Александр Панжинский. У женщин самые громкие имена в списке участниц — Анастасия Кулешова, недавно одержавшая победу в 30 км масс-старте на чемпионате России и занявшая третье место в той же гонке Анастасия Прокофьева.

Мария Истомина, Анастасия Кулешова, Анастасия Прокофьева. «Это нужно для психологического здоровья». Лыжница Кулешова одержала первую победу после рождения дочери

Лыжная серия Ski Classics
Финал сезона. Бардуфосс, Норвегия, 1 апреля Рейстадлопет 40 км классическим стилем, 2 апреля Саммит 2 Сенья 67 км классическим стилем

В марафонской серии (ранее в ней успешно выступали представители команды «Русская зима») заключительными гонкам станут соревнования за полярным кругом. За два дня мастерам лоппетов предстоит преодолеть более 100 км по суровым пейзажам Северной Норвегии. У мужчин этот соревновательный уик-энд на исход борьбы в общем зачете не повлияет — швед Эмиль Перссон в сезоне-2022/23 не выиграл только две гонки и уже гарантировал себе первую строчку в тотале.

Лыжник Эмиль Перссон
Эмиль Перссон.
Фото Global Look Press

У женщин гонка за победой в генеральной классификации еще не окончена. Примечательно, что главная звезда Ski Classics — Астрид Слинн — не входит в тройку претенденток на титул. Норвежская спортсменка в этом сезоне пропускала много гонок ради попадания в состав сборной на чемпионат мира. Это решение Слинн оправдалось — в Планице на ее счету две медали. Возвращение в Ski Classics также получилось триумфальным — победа на престижном Биркебейнерреннете.

Финал Кубка России
Кировск, 7 апреля гонка с раздельного старта классическим стилем (10 км женщины, 15 км мужчины), 8 апреля индивидуальные спринты свободным стилем, 9 апреля гонки преследования свободным стилем (10 км женщины, 15 км мужчины)

На трассах спортивного комплекса «Тирвас» в Мурманске пройдет в формате мини-тура закрытие сезона Кубка страны. На данный момент в общем зачете у мужчин лидирует Александр Большунов (570 баллов), ближайший преследователь трехкратного олимпийского чемпиона Илья Семиков отстает существенно — отыграть этот гандикап будет едва ли возможно. Завершить сезон в тройке попытается Савелий Коростелев (пока он на седьмой позиции) — в этом ему должны помочь две пары лыж Сергея Устюгова, которые чемпион России в марафоне передал юному таланту после гонки.

Лыжница Вероника Степанова
Вероника Степанова.
Фото Global Look Press

У женщин в лидерах Кубка Вероника Степанова (520 баллов). Олимпийская чемпионка в эстафете пропускала чемпионат России из-за болезни, но к соревнованиям в Кировске готова и, по ее словам, «бьет копытом в ожидании гонок». Почти 160 баллов Степановой уступает лидер сборной Наталья Непряева (третья позиция в зачете). На чемпионате России спортсменка выиграла спринт и скиатлон, а оставшиеся гонки не бежала также по причине плохого самочувствия. Однако в Кировск Непряева приедет.

Дарья и&nbsp;Наталья Непряевы. «Она по-доброму пытается меня задевать». Дарья Непряева — о первом финале с сестрой

Югорский марафон
Ханты-Мансийск, 7 апреля 50 км классическим стилем, 8 апреля 50 км свободным стилем

Марафонские выходные в Ханты-Мансийске пройдут в этом году в десятый раз. В числе участников гонки на 50 км свободным стилем находящийся в фантастической форме Сергей Устюгов (на чемпионате России выиграл и спринт, и 50 км), биатлонисты сборной России: Эдуард Латыпов (в прошлом году в Югре он финишировал вторым), Карим Халили и Даниил Серохвостов. Также бегут звезды прошлых лет — олимпийский чемпион — 2006 в скиатлоне Евгений Дементьев и олимпийский чемпион — 2014 в гонке на 50 км Александр Легков. У женщин главная звезда — обладательница четырех олимпийских медалей (2018 и 2022) Юлия Ступак.

Чемпионат России на супермарафонской дистанции
15 апреля, Апатиты, 50 км свободным стилем (женщины). 16 апреля, Мончегорск, 70 км свободным стилем (мужчины)

Под занавес сезона самым стойким лыжницам и лыжникам предстоят гонки на самые длинные дистанции в рамках чемпионата страны. Предыдущий раз дистанции 50 и 70 км свободным стилем проводились на тех же трассах в 2021 году, тогда лучшие результаты из числа действующих спортсменов показали призер Олимпийских игр в Пхенчхане Андрей Ларьков (первое место) и представитель марафонской команды «Русская зима» Алексей Шемякин (третье). Однако в этом сезоне им предстоит серьезная проверка — о своих намерениях выступить в Мончегорске заявил Сергей Устюгов. У женщин главные претендентки на победу — Мария Истомина (топ-10 олимпийского масс-старта коньком в Пекине 2022), Анастасия Прокофьева (чемпионка России — 2021) и Екатерина Смирнова (второе место в 2021 году, три золотые медали на чемпионате России — 2023).

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Вероника Степанова
Наталья Непряева
Сергей Устюгов
1
0
Читайте также
300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии
НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Устюгов на пороге завершения карьеры. А надо ли ему это делать?