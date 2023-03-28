Лыжный Кубок мира завершен, но сезон продолжается. Какие гонки впереди?

Где выступят Устюгов, Большунов, Степанова и Непряева в конце марта и начале апреля.

В воскресенье, 26 марта, синхронно завершились соревнования Кубка мира-2022/23 и основной программы чемпионата России по лыжным гонкам. Однако до закрытия сезона еще далеко — до середины апреля и у любителей, и у профи будет возможность участвовать в гонках различных форматов. «СЭ» разобрался, на какие из этих стартов стоит обратить внимание.

Марафон «Праздник Севера»

Мурманск, 1 апреля 50 км свободным стилем, 2 апреля 50 км классическим стилем

Один из самых престижных и «старых» лыжных пробегов в стране: является наследником соревнований, впервые прошедших в 1934 году. С 1974 года существует в формате марафона, с 1988-го — на стандартной дистанции 50 км. В этом году среди участников (предварительно) лидеры сборной России. У мужчин это олимпийские медалисты Денис Спицов и Иван Якимушкин, также бегут сильнейшие марафонцы страны — Ермил Вокуев и Рауль Шакирзянов. Заявлены и звезды прошлых лет — олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков, призеры тех же Игр Алексей Петухов и Александр Панжинский. У женщин самые громкие имена в списке участниц — Анастасия Кулешова, недавно одержавшая победу в 30 км масс-старте на чемпионате России и занявшая третье место в той же гонке Анастасия Прокофьева.

Лыжная серия Ski Classics

Финал сезона. Бардуфосс, Норвегия, 1 апреля Рейстадлопет 40 км классическим стилем, 2 апреля Саммит 2 Сенья 67 км классическим стилем

В марафонской серии (ранее в ней успешно выступали представители команды «Русская зима») заключительными гонкам станут соревнования за полярным кругом. За два дня мастерам лоппетов предстоит преодолеть более 100 км по суровым пейзажам Северной Норвегии. У мужчин этот соревновательный уик-энд на исход борьбы в общем зачете не повлияет — швед Эмиль Перссон в сезоне-2022/23 не выиграл только две гонки и уже гарантировал себе первую строчку в тотале.

Эмиль Перссон. Фото Global Look Press

У женщин гонка за победой в генеральной классификации еще не окончена. Примечательно, что главная звезда Ski Classics — Астрид Слинн — не входит в тройку претенденток на титул. Норвежская спортсменка в этом сезоне пропускала много гонок ради попадания в состав сборной на чемпионат мира. Это решение Слинн оправдалось — в Планице на ее счету две медали. Возвращение в Ski Classics также получилось триумфальным — победа на престижном Биркебейнерреннете.

Финал Кубка России

Кировск, 7 апреля гонка с раздельного старта классическим стилем (10 км женщины, 15 км мужчины), 8 апреля индивидуальные спринты свободным стилем, 9 апреля гонки преследования свободным стилем (10 км женщины, 15 км мужчины)

На трассах спортивного комплекса «Тирвас» в Мурманске пройдет в формате мини-тура закрытие сезона Кубка страны. На данный момент в общем зачете у мужчин лидирует Александр Большунов (570 баллов), ближайший преследователь трехкратного олимпийского чемпиона Илья Семиков отстает существенно — отыграть этот гандикап будет едва ли возможно. Завершить сезон в тройке попытается Савелий Коростелев (пока он на седьмой позиции) — в этом ему должны помочь две пары лыж Сергея Устюгова, которые чемпион России в марафоне передал юному таланту после гонки.

Вероника Степанова. Фото Global Look Press

У женщин в лидерах Кубка Вероника Степанова (520 баллов). Олимпийская чемпионка в эстафете пропускала чемпионат России из-за болезни, но к соревнованиям в Кировске готова и, по ее словам, «бьет копытом в ожидании гонок». Почти 160 баллов Степановой уступает лидер сборной Наталья Непряева (третья позиция в зачете). На чемпионате России спортсменка выиграла спринт и скиатлон, а оставшиеся гонки не бежала также по причине плохого самочувствия. Однако в Кировск Непряева приедет.

Югорский марафон

Ханты-Мансийск, 7 апреля 50 км классическим стилем, 8 апреля 50 км свободным стилем

Марафонские выходные в Ханты-Мансийске пройдут в этом году в десятый раз. В числе участников гонки на 50 км свободным стилем находящийся в фантастической форме Сергей Устюгов (на чемпионате России выиграл и спринт, и 50 км), биатлонисты сборной России: Эдуард Латыпов (в прошлом году в Югре он финишировал вторым), Карим Халили и Даниил Серохвостов. Также бегут звезды прошлых лет — олимпийский чемпион — 2006 в скиатлоне Евгений Дементьев и олимпийский чемпион — 2014 в гонке на 50 км Александр Легков. У женщин главная звезда — обладательница четырех олимпийских медалей (2018 и 2022) Юлия Ступак.

Чемпионат России на супермарафонской дистанции

15 апреля, Апатиты, 50 км свободным стилем (женщины). 16 апреля, Мончегорск, 70 км свободным стилем (мужчины)

Под занавес сезона самым стойким лыжницам и лыжникам предстоят гонки на самые длинные дистанции в рамках чемпионата страны. Предыдущий раз дистанции 50 и 70 км свободным стилем проводились на тех же трассах в 2021 году, тогда лучшие результаты из числа действующих спортсменов показали призер Олимпийских игр в Пхенчхане Андрей Ларьков (первое место) и представитель марафонской команды «Русская зима» Алексей Шемякин (третье). Однако в этом сезоне им предстоит серьезная проверка — о своих намерениях выступить в Мончегорске заявил Сергей Устюгов. У женщин главные претендентки на победу — Мария Истомина (топ-10 олимпийского масс-старта коньком в Пекине 2022), Анастасия Прокофьева (чемпионка России — 2021) и Екатерина Смирнова (второе место в 2021 году, три золотые медали на чемпионате России — 2023).