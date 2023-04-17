Устюгов vs Большунов. Кто круче в сезоне-2022/23?

Сергей и Александр делали шоу, Клебо в их отсутствие — деньги.

В погоне за оставшимся натуральным снегом сильнейшие лыжники весной мигрировали все дальше на север. Российские закрывали сезон в середине апреля в Мурманской области и на Камчатке, норвежские и вовсе — на Шпицбергене. Однако после прошедшего уик-энда стоит признать: соревновательная зима закончена. Самое время подводить итоги: у мужчин речь пойдет о трех сильнейших лыжниках мира прямо сейчас.

Устюгов пересобрал себя в 30 лет и стал мотиватором для Большунова

Сезон без международных стартов прошел невероятно ярко во многом благодаря тому, что в российских лыжах в кои-то веки на протяжении всей зимы было полноценное противостояние двух настоящих титанов. Сергей Устюгов, которого после магического 2017 года с победой в общем зачете многодневки «Тур де Ски» и пятью медалями чемпионата мира, казалось, надломил сначала недопуск на Олимпиаду в Пхенчхане, а затем и проблемы со здоровьем, вернулся на свой пик формы. И российские лыжи от этого только выиграли.

Харизматичный Устюгов, на старте сезона запустивший тему с обменом шутками о «мешках» с лидером сборной России и самым стабильным дистанционщиком в мире последних лет Александром Большуновым, поднял градус соперничества на нереальную высоту. Уже в декабре Сергей и Сан Саныч рубились так, что летели искры. Их первое же очное противостояние на этапе Кубка России в Чусовом завершилось эмоционально: Устюгов вынес Большунова в спринте и заявил, что «обыграл сборную России», на дистанции Александр взял свое не менее уверенно — больше минуты преимущества и также ответил колкой репликой о «никакой форме» оппонента. Общий зачет мини-тура остался за трехкратным олимпийским чемпионом.

Сергей Устюгов. ФЛГР

Однако дуэль двух титанов на этом не закончилась: два этапа подряд Большунов был быстрее Устюгова и в спринте. Раззадоренный Лось прервал эту серию, но не так, как бы ему хотелось: столкнулся с Сан Санычем на трассе еще до финала. Последний уходил с лыжни в крови. Конфликта, однако не случилось: спортивный принцип возобладал и добавил энергии и без того самому крутому противостоянию зимы.

На новогодний перерыв Устюгов и Большунов ушли со счетом 4:1 по личным встречам. В Сыктывкаре на этапе Кубка России Александр увеличил отрыв (выиграл разделку, Сергей был только семнадцатым) до разгромного. Однако все самое интересное было впереди. К первому из двух главных стартов российского сезона «Чемпионским высотам» в Малиновке на трассу вышел совсем другой Устюгов. Под руководством Маркуса Крамера (в удаленном формате) Сергей вернул не только форму, но и азарт, ту самую любовь к соперничеству и готовность к авантюре.

Уже в первой гонке он ярко это продемонстрировал: такого отрыва в спринте классикой не ожидал никто. Устюгов с самого старта каждого из раундов убегал от соперников, а в финале просто доминировал. Большунов остался только третьим, но взял реванш в скиатлоне. Однако и там Сергей был лучшим после — на минуточку — действующего на тот момент олимпийского и мирового чемпиона в этом формате. В оставшихся четырех гонках (командный спринт, разделка, эстафета и марафон) отрыв Большунова от Устюгова по личным встречам увеличился: в протоколе Александр или его команда были неизменно выше. Казалось бы, 10:2 — на бумаге выглядит как доминирование одного спортсмена. Тем не менее победный спринт Устюгова был таким мощным, что затмил множество дежурных первых мест Большунова.

Сергей Устюгов и Александр Большунов. ФЛГР

И это был еще не конец сезона. Мартовский чемпионат России стал кульминацией противостояния Устюгова и Большунова. Таких сюжетов, которые были на трассах в Тюмени, не видел этой зимой ни Кубок, ни чемпионат мира. Устюгов вновь недосягаем в спринте: Большунов второй очень далеко. В скиатлоне очередь Александра сделать выпад: Сергея подводят уставшие ноги, он падает и до финишных разборок дело не доходит. 1:1 Сан Саныч превращает в 2:1 в разделке: Лось в этом сезоне в этом формате ни разу не заезжал на подиум. Однако Устюгов ставит восклицательный знак феноменальной победой в марафоне — сольный отрыв без шансов для соперников, судороги на финише и абсолютное счастье в интервью. Сергей решает не завершать карьеру и радовать болельщиков дальше. С Большуновым на лыжне они до следующей зимы не увидятся.

Итог: 12:4, или с учетом только личных гонок 10:4 в пользу Сан Саныча. Однако три из четырех побед Устюгова были добыты на главных стартах, да к тому же получились невероятно яркими. Нет никаких сомнений, что противостояние двух сильнейших лыжников позволило привлечь внимание к лыжам в том сезоне, когда соревноваться за границей у них не было возможностей. В выигрыше оказались все: мотивация для спортсменов и наслаждение для любителей спорта.

Александр Большунов. ФЛГР

Клебо заработал рекордную сумму с минимальной конкуренцией

Без сборной России Кубок мира этой зимой превратился в открытый чемпионат Норвегии с редкими подиумами итальянца Федерико Пеллегрино (занял самое высокое в карьере место в общем зачете — третье), французов-спринтеров Жува, Шанава и Шаппа, а также шведов Хальфварсона и Поромаа. Чемпионат мира аналогично получился норвежским междусобойчиком: первые места во всех шести гонках, по три золотые медали у Йоханнеса Клебо, Симена Крюгера и Пола Голберга.

Призовой куш также делили между собой в основном представители Страны фьордов. Десятку первых по заработанным деньгам в рамках Кубка только составили семеро норвежцев (причем они заняли первые три строчки) Пеллегрино, Жув и Хальфварсон. Лидер — Клебо с рекордными для мужчин в рамках одного сезона 20 победами — только за кубковые соревнования (без учета чемпионата мира) положил в карман 395 800 швейцарских франков (около 36 миллионов рублей).

На российских соревнованиях таких призовых заработать не удалось никому. Лидер мужского рейтинга Александр Большунов за всю зиму сорвал банк чуть более 4,5 млн рублей (на Кубке мира эта сумма была бы десятой). Сергей Устюгов с учетом победы на самом щедром на призовые Югорском марафоне пополнил свой счет на 2 млн (на уровне бывшего тренировочного партнера по группе Крамера Франческо де Фабиани, девятнадцатая сумма призовых на Кубке мира).