Президент Союза конькобежцев России Гуляев примет участие в конференции ISU в марте

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев получил приглашение на конференцию Международного союза конькобежцев (ISU).

«Буду 1 марта в Нидерландах перед чемпионатом мира по конькобежному спорту, я уже получил официальное приглашение и аккредитацию на чемпионат мира. По линии фигурного катания конференция ISU пройдет в Японии, по линии конькобежного спорта — в Нидерландах», — приводит ТАСС слова Гуляева.

Конференция Международного союза конькобежцев состоится в рамках чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Нидерландах. Соревнования пройдут со 2 по 5 марта.