Российская конькобежка Коржова не попала в десятку на дистанции 3000 м на Кубке мира

Россиянка Ксения Коржова стала 11-й на дистанции 3000 метров на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Калгари. Забег выиграла нидерландка Йой Бене с результатом 3 минуты 54,42 секунды. Второе место заняла Рагне Виклунд (+0,83 секунды), третье — канадка Валери Мальте (+2,03). Коржова отстала от победительницы на 7,32 секунды. Представительница Белоруссии Марина Зуева (+7,70) показала 13-й результат. В мае Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил список из 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов, которым предоставлен нейтральный статус на олимпийский сезон-2025/26.