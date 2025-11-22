Видео
Конькобежный спорт

Сегодня, 10:33

Российская конькобежка Коржова не попала в десятку на дистанции 3000 м на Кубке мира

Алина Савинова

Россиянка Ксения Коржова стала 11-й на дистанции 3000 метров на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Калгари.

Забег выиграла нидерландка Йой Бене с результатом 3 минуты 54,42 секунды. Второе место заняла Рагне Виклунд (+0,83 секунды), третье — канадка Валери Мальте (+2,03).

Коржова отстала от победительницы на 7,32 секунды. Представительница Белоруссии Марина Зуева (+7,70) показала 13-й результат.

В мае Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил список из 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов, которым предоставлен нейтральный статус на олимпийский сезон-2025/26.

1

  • Saiga-спринтер

    .. не попала в десятку .. на тройке ..

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
