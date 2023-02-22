Юсков: «Нам говорили на Кубке мира, что в России темные дела»

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков в разговоре с «СЭ» поделился мнением, как будут относиться к российским спортсменам после их возвращения на международную арену.

— В разных видах спорта по-разному относятся к нашему возможному возвращению. Как, на твой взгляд, примут россиян в конькобежном спорте?

— Сложно сказать. Когда после Сочи все закрутилось-завертелось, то помню, что мы приезжали на Кубок мира и нам говорили: «В России темные дела». Мне было это непонятно. Мы целый год все вместе катаемся, тренируемся, общаемся. Но как только выходит какая-то новость, никто не пытается в чем-то разобраться. После сочинского скандала я решил, что даже витамины никакие пить не буду. Хотя витамины — это просто возможность не остаться инвалидом после карьеры. Даже на такое шел, чтобы своим примером показать, что можем и без этого побеждать. Но им все равно. Обидно, что люди не разбираются. Им что-то сказали — и все. Такое отношение ужасное. Как будут сейчас относиться? Наверное, так же — с опаской. Не знаю, как у них там работают СМИ, на что их настраивают, что рассказывают. Поэтому мне сложно предположить, какое будет отношение в сторону российских спортсменов. Нужно заниматься детьми, подрастающим поколением, — сказал Юсков «СЭ».