Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Арсенал» — «Эвертон»: «канониры» всухую раскатают «ирисок»

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Эвертон» 19 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Мартин Эдегор («Арсенал»).
Фото Getty Images
Telegram Дзен

4 мая в 38-м, заключительном туре премьер-лиги «Арсенал» сыграет с «Эвертоном». Команды сойдутся на стадионе «Эмирейтс» в 18.00 по московскому времени. Их рассудит арбитр Майкл Оливер. Английский футбол в России не показывают.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Эвертон

Эксперты компании Winline назвали лондонцев явными фаворитами. На успех парней Микеля Артеты представлен коэффициент 1.17, что соответствует 84% вероятности. Ничья доступна за 8.20 (11%), а победа мерсисайдцев — за 16.0 (5%).

«Арсенал» выиграл в трех очных матчах. Верите, что в этот раз «ириски» не уступят? Взять опцию Х2 можно за 5.42.

Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.98, ТМ 3.5 — за 1.82. Обмен голами оценен в 2.01, опция «обе забьют — нет» идет за 1.77.

Специалисты из Winline считают, что самый вероятный счет — 2:0 в пользу «канониров». На этот результат дана котировка 6.00.

Хави. Безумие в «Барселоне»: кажется, Хави действительно хотят уволить. Матч против «Райо Вальекано» очень важен для тренера

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Эвертон»

«Канониры» не пропустили в четырех из пяти прошлых матчей АПЛ. Минимум одна команда не забила в восьми из девяти предыдущих встреч лондонцев в чемпионате. Парни Артеты пропустили реже всех в АПЛ (28). При этом только у «Шеффилда» (35) меньше голов в премьер-лиге, чем у «Эвертона» (39). А хотя бы один из соперников не отличился в шести из семи недавних выступлений мерсисайдцев. В погоне за титулом «Арсенал» не выпустит гостей с их половины поля, и шансов на взятие ворот у них будет минимум.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.77.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3000 рублей новым игрокам в Winline

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Эвертон
3
0
Читайте также
Беспилотник ВСУ упал на территорию НПЗ в Краснодарском крае
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
CENTCOM сообщило об атаке хуситов на шедший в КНР танкер
Усик победил Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Гальченюк — из СКА в «Амур», интервью Никиты Зайцева
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Цыплаков продолжит карьеру в «Айлендерс»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Трансферы вратарей в КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Спартак» — «Рубин»: где смотреть матч РПЛ 19 мая 2024 года онлайн в прямом эфире