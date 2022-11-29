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Эквадор — Сенегал: где смотреть матч чемпионата мира 29 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЧМ Эквадор — Сенегал 29 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
Калиду Кулибали.
Фото Global Look Press
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29 ноября Эквадор и Сенегал определят, кто из них достоин выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча команд группы A состоится на стадионе «Халифа» в Дохе и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, старт в 17.45 мск. Главным арбитром назначен француз Клеман Тюрпен.

Чемпионат мира. Группа A
29 нояб, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Эквадор
Сенегал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Эквадор. На победу южноамериканской сборной можно поставить с коэффициентом 2.40, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.30 (30%), как и успех Сенегала.

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления выплата составит 3300 рублей, а чистая прибыль — 2300 рублей.

Вариант «Сенегал не проиграет» оценен в 1.64 — единственный матч между командами в 2002 году завершился в пользу африканской сборной.

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 2.43, ТМ 2.5 — за 1.63. В трех встречах из четырех с участием команд на этом ЧМ было забито ровно по два гола.

На то, что соперники обменяются результативными ударами, котировка — 2.07. Противоположный исход идет за 1.76.

На гол лучшего бомбардира ЧМ Эннера Валенсии коэффициент — 3.00. Правда, форвард покинул поле в игре с Нидерландами на носилках и может пропустить встречу с Сенегалом.

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Одинаковые шансы на удаление и пенальти — 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — 6.00;

  • успех Эквадора 1:0 — 6.10;

  • минимальный триумф Сенегала — 7.50.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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