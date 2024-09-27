«Краснодар» — «Зенит»: Адамян верит в открытый футбол лидеров РПЛ

28 сентября в 19.30 по московскому времени в 10-м туре РПЛ «Краснодар» примет дома «Зенит». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

В какой форме «Краснодар»

«Краснодар» продолжает погоню за «Зенитом». На данный момент дистанция между командами составляет всего два очка. «Быки» смогли наверстать упущенное благодаря победной серии, которая длится уже шесть игр. В ней подопечные Мурада Мусаева обыграли ЦСКА (2:1), «Пари НН» (2:1), московское «Динамо» (1:0) «Локомотив» (3:0), Ростов (2:0) и «Акрон» (5:2).

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Предстоящий тур у «Краснодара» пропустит только нападающий Александр Кокшаров, который продолжает восстанавливаться после травмы.

В какой форме «Зенит»

«Зенит», в свою очередь, является лидером РПЛ. Команда Сергея Семака не потерпела ни одного поражения в девяти турах, одержав на этом отрезке семь побед. В трех предыдущих турах петербуржцы неизменно выигрывали: 3:0 с «Пари НН», 1:0 с ЦСКА и 3:1 с «Факелом».

К предстоящему поединку «Зенит» подходит с двумя потерями: игру из-за травм пропустят Максим Глушенков и Сергей Волков.

«Краснодар» — «Зенит»: статистика личных встреч

«Краснодар» не знает побед в матчах с «Зенитом» уже шесть лет. За этот промежуток команды провели между собой 13 игр, девять из которых завершились победами петербуржцев. У себя дома «быки» проиграли в трех предыдущих встречах (1:3, 0:1 и 1:2).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Краснодар» — «Зенит» 28 сентября

«Перед тем как предложить свой вариант на предстоящий поединок, я взглянул на статистику личных встреч. Ставка «обе забьют» прошла в 13 из 14 последних игр. На данный момент команды находятся в хорошей форме и забивают немало голов. По показателю результативности «Краснодар» занимает четвертое место в лиге, а «Зенит» — первое. С учетом этих деталей мы наверняка увидим хотя бы по голу от обеих команд», — заявил Адамян.

Вариант «обе забьют» в букмекерской компании FONBET можно взять с коэффициентом 1.78.

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