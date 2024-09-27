Прогнозы на спорт
Сегодня, 21:15
28 сентября в 19.30 по московскому времени в 10-м туре РПЛ «Краснодар» примет дома «Зенит». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.
«Краснодар» продолжает погоню за «Зенитом». На данный момент дистанция между командами составляет всего два очка. «Быки» смогли наверстать упущенное благодаря победной серии, которая длится уже шесть игр. В ней подопечные Мурада Мусаева обыграли ЦСКА (2:1), «Пари НН» (2:1), московское «Динамо» (1:0) «Локомотив» (3:0), Ростов (2:0) и «Акрон» (5:2).
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Предстоящий тур у «Краснодара» пропустит только нападающий Александр Кокшаров, который продолжает восстанавливаться после травмы.
«Зенит», в свою очередь, является лидером РПЛ. Команда Сергея Семака не потерпела ни одного поражения в девяти турах, одержав на этом отрезке семь побед. В трех предыдущих турах петербуржцы неизменно выигрывали: 3:0 с «Пари НН», 1:0 с ЦСКА и 3:1 с «Факелом».
К предстоящему поединку «Зенит» подходит с двумя потерями: игру из-за травм пропустят Максим Глушенков и Сергей Волков.
«Краснодар» не знает побед в матчах с «Зенитом» уже шесть лет. За этот промежуток команды провели между собой 13 игр, девять из которых завершились победами петербуржцев. У себя дома «быки» проиграли в трех предыдущих встречах (1:3, 0:1 и 1:2).
«Перед тем как предложить свой вариант на предстоящий поединок, я взглянул на статистику личных встреч. Ставка «обе забьют» прошла в 13 из 14 последних игр. На данный момент команды находятся в хорошей форме и забивают немало голов. По показателю результативности «Краснодар» занимает четвертое место в лиге, а «Зенит» — первое. С учетом этих деталей мы наверняка увидим хотя бы по голу от обеих команд», — заявил Адамян.
Вариант «обе забьют» в букмекерской компании FONBET можно взять с коэффициентом 1.78.
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