Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

«Ростов» — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 6 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ростов» — «Сочи» 6 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
ФК «Ростов».
Фото Официальный сайт ФК «Ростов»
Telegram Дзен

6 апреля «Ростов» примет «Сочи» в 23-м туре чемпионата России. Поединок на «Ростов Арене» начнется в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Сочи

Эксперты компании Winline ждут триумфа ростовчан. На команду Валерия Карпина предложили коэффициент 1.87, что соответствует 52% вероятности. Успех парней Роберта Морено доступен за 4.30 (22%). «Мирный» исход оценили в 3.70 (26%).

«Сочи» выиграл в трех последних встречах с «Ростовом». На очередную победу или ничью гостей можно сыграть за 1.99.

Фору (-1) для «Ростова» представили за 2.51.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.93, ТМ 2.5 — в близкие 1.88.

Гильермо Абаскаль (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» без Промеса — безжизненное тело. Смолов и Тюкавин объяснят Абаскалю, что такое отставка

Обмен результативными ударами идет за 1.78, противоположный рынок — за 2.04.

Вы можете объединить сразу две опции: «обе забьют» и ТБ 2.5 дали за 2.15, вариант без обмена голами и ТМ 2.5 — за 2.22.

Самый вероятный счет по итогам 90 минут — 1:1. Аналитики предложили его за 6.00.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ростов
ФК Сочи
0
Читайте также
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
Тренер «Магнитки» собрался расстрелять своего игрока и заменить судей искусственным интеллектом. Что произошло после матча «Металлург» - «Автомобилист»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Широков: «Нам по силам выиграть кубок»
Еременко: «Баллоны Разина не такие сложные»
«Динамо» и «Локо» и «Амур» продлевают договоры с лидерами
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
Травма Зака Фукале помогла «Локомотиву» победить
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Пари НН» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 6 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире