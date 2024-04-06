6 апреля «Ростов» примет «Сочи» в 23-м туре чемпионата России. Поединок на «Ростов Арене» начнется в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 19.55 мск.

Эксперты компании Winline ждут триумфа ростовчан. На команду Валерия Карпина предложили коэффициент 1.87, что соответствует 52% вероятности. Успех парней Роберта Морено доступен за 4.30 (22%). «Мирный» исход оценили в 3.70 (26%).

«Сочи» выиграл в трех последних встречах с «Ростовом». На очередную победу или ничью гостей можно сыграть за 1.99.

Фору (-1) для «Ростова» представили за 2.51.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.93, ТМ 2.5 — в близкие 1.88.

Обмен результативными ударами идет за 1.78, противоположный рынок — за 2.04.

Вы можете объединить сразу две опции: «обе забьют» и ТБ 2.5 дали за 2.15, вариант без обмена голами и ТМ 2.5 — за 2.22.

Самый вероятный счет по итогам 90 минут — 1:1. Аналитики предложили его за 6.00.

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