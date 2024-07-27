27 июля «Рубин» примет «Зенит» во втором туре РПЛ. Встреча состоится в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Артем Чистяков. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru покажут поединок в прямом эфире с 17.20 мск.

Букмекеры не сомневаются в победе «Зенита»: это событие оценили в 1.65, что составляет около 57% вероятности. На успех «Рубина» предложили 5.50 (18%). Ничья идет за 4.00 (25%).

Ф(+1) на казанцев можно взять за 1.72. Опцию Ф2(-1) — за 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90. На «обе забьют» дали котировку 1.98, на обратный рынок — 1.85.

В первом туре петербуржцы всухую разгромили «Крылья Советов» в Самаре (4:0). На то, что Евгений Латышонок снова не пропустит, представлен коэффициент 2.20.

Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Зенит»

Петербуржцы лихо ворвались в новый сезон: сначала прихлопнули «Краснодар» (4:2) в Суперкубке России, а затем разгромили «Крылья Советов» (4:0) в первом туре РПЛ. В каждой из этих игр дублем отметился новичок сине-бело-голубых и лучший ассистент прошлого чемпионата Максим Глушенков — причем все четыре гола полузащитник оформил с пасов Вендела. На этом результативные подвиги парней Сергея Семака вряд ли закончатся: в двух подряд визитах на «Ак Барс Арену» они забили казанцам три мяча. Стоит ждать продолжения серии.

Рекомендуемая ставка: «Зенит» забьет больше двух мячей за 2.60.