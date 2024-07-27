Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Рубин» — «Зенит»: в каждом из двух предыдущих визитов на «Ак Барс Арену» петербуржцы оформили три гола

Прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Зенит» 27 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Вендел («Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»
Telegram Дзен

27 июля «Рубин» примет «Зенит» во втором туре РПЛ. Встреча состоится в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Артем Чистяков. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru покажут поединок в прямом эфире с 17.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Зенит

Букмекеры не сомневаются в победе «Зенита»: это событие оценили в 1.65, что составляет около 57% вероятности. На успех «Рубина» предложили 5.50 (18%). Ничья идет за 4.00 (25%).

Ф(+1) на казанцев можно взять за 1.72. Опцию Ф2(-1) — за 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90. На «обе забьют» дали котировку 1.98, на обратный рынок — 1.85.

В первом туре петербуржцы всухую разгромили «Крылья Советов» в Самаре (4:0). На то, что Евгений Латышонок снова не пропустит, представлен коэффициент 2.20.

Мохаммад Горбани (&laquo;Оренбург&raquo;). «Оренбург» испортил дебют Станковича в «Спартаке» и потирает руки в ожидании «Ахмата». Но обыграть грозненцев будет непросто

Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Зенит»

Петербуржцы лихо ворвались в новый сезон: сначала прихлопнули «Краснодар» (4:2) в Суперкубке России, а затем разгромили «Крылья Советов» (4:0) в первом туре РПЛ. В каждой из этих игр дублем отметился новичок сине-бело-голубых и лучший ассистент прошлого чемпионата Максим Глушенков — причем все четыре гола полузащитник оформил с пасов Вендела. На этом результативные подвиги парней Сергея Семака вряд ли закончатся: в двух подряд визитах на «Ак Барс Арену» они забили казанцам три мяча. Стоит ждать продолжения серии.

Рекомендуемая ставка: «Зенит» забьет больше двух мячей за 2.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
1
0
Читайте также
Песков заявил, что о мобилизации в РФ речи не идет
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Подорвавшего пути под Рязанью обвинили в совершении девяти тяжких преступлений
В Греции назвали «крахом цивилизации» церемонию открытия Олимпиады-2024
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Динамо» — «Локомотив»: в четырех прошлых дерби из пяти бело-голубые забили железнодорожникам не меньше двух мячей

FONBET и «Рубин» продлили сотрудничество на два года