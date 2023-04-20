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Сегодня, 16:15

«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть матч Лиги Европы 20 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» 20 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
Эрик тен Хаг.
Фото Global Look Press
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20 апреля «Севилья» и «Манчестер Юнайтед» сойдутся в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. После ничьей 2:2 исход противостояния решится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Португальский рефери Артур Соареш Диаш даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию в 21.45 мск начнет сайт matchtv.ru.

Лига Европы. 1/4 финала
20 апр, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Манчестер Юнайтед

Букмекеры считают гостей фаворитами: поставить на победу «красных дьяволов» в основное время можно с коэффициентом 2.08, что составляет примерно 47% вероятности. Успех андалусийцев доступен с котировкой 3.58 (26%), ничья идет за близкие 3.63 (27%).

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Неделю назад «Севилья» спаслась благодаря двум автоголами манкунианцев в последние 10 минут матча, причем второй случился уже в компенсированное время. Этот результат вошел в четырехматчевую серию испанцев без поражений. Поставить на то, что хозяева не уступят и в предстоящей встрече, можно за 1.79.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество гостей:

• ничья 1:1 идет за 6.64;

• победа «Ман Юнайтед» 1:0 — за 8.75;

• успех англичан 2:1 — тоже за 8.75.

Букмекеры полагают, что у «красных дьяволов» лучшие шансы на проход в следующий раунд: этот рынок на них предложен с котировкой 1.55, на хозяев — за 2.41.

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Аналитики ожидают еще один результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.08. В пяти матчах «Севильи» в Лиге Европы «верх» зашел пять раз, в 12 встречах «МЮ» — шесть раз.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.68, вариант «обе забьют — нет» предложен за 2.19.

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