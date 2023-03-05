5 марта в чемпионате России состоится матч между «Сочи» и ЦСКА. Игра 18-го тура пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Эфир стартует в 19.15 мск. Главный арбитр — Владислав Безбородов.

Букмекерская компания OLIMPBET считает ЦСКА фаворитом встречи. Победу армейцев можно взять за 2.41, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.58 (25%), триумф «Сочи» предложено оформить за 2.94 (34%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев поля в случае их успеха принесет выплату в 2940 рублей, а чистыми можно заработать 1940 рублей.

Команды трижды встречались в этом сезоне (в чемпионате и дважды в Кубке России) и каждый раз пробивали «верх» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.05.

В трех последних матчах ЦСКА забивает «Сочи» не менее двух мячей. ИТБ2 (1.5) оценен в 2.14, ИТМ2 (1.5) — в 1.72.

Обмен голами состоялся в семи из девяти предыдущих матчей между соперниками. Условие «обе забьют» предложено за 1.65, «обе забьют — нет» — за 2.22.

В последних двух встречах счет открывали армейцы. На то, что они забьют первый гол в предстоящей игре, коэффициент — 1.90. На «Сочи» котировка — 2.12, на отсутствие результативных ударов — 9.00.

На то, что в игре произойдет и пенальти, и удаление, коэффициент — 5.98.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.20.