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Сегодня, 13:15

«Сочи» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 5 ноября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» 5 ноября 2022 года
Артем Белинин
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
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5 ноября в 16-м туре РПЛ сыграют «Сочи» и «Спартак». Матч начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Фишт», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт транлсяции — в 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Спартак

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в гостей. Поставить на победу «Спартака» можно за 2.10, это примерно 47% вероятности. Успех «Сочи» оценили в 3.30 (30%), ничью — в 4.10 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае успеха выплата составит 3300 рублей.

Если считаете, что сочинцы не уступят, оформите ставку за 1.79.

Подстраховаться можно при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.48, Ф2(0) — за 1.58.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, и не зря: «верх» по голам проходил в восьми последних встречах во всех турнирах как у «Спартака», так и у «Сочи». Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.61.

Вариант «обе забьют» встречался в семи из десяти прошедших матчей у «Сочи» и в пяти играх у «Спартака». Поставить на то, что команды огорчат друг друга, можно за 1.55.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.40.

Александр Соболев (&laquo;Спартак&raquo;). «Сочи» — «Спартак»: отставка Гаранина не поможет южанам остановить Промеса и Соболева

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Спартак»

С Вадимом Гараниным, тренером «Сочи», ситуация странная. С одной стороны, в СМИ появилась информация о его уходе. С другой, все официальные лица клуба отставку опровергают. Как бы там ни было на самом деле, работа Гаранина действительно вызывает скепсис: в четырех последних матчах «Сочи» не набирал очки, проиграл «Уралу» (2:3) и пропустил семь мячей от «Зенита».

Остался Гаранин в клубе или нет, оба варианта в краткосрочной перспективе ничего хорошего сочинцам не сулят. «Спартак» за девять матчей лишь раз потерял очки — в дерби с ЦСКА (1:1), и такой «Сочи» для него — это легкая цель.

Рекомендуемая ставка: П2 за 2.10.

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