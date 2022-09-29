29 сентября в третьем туре группового этапа Кубка России сойдутся самые обсуждаемые команды России — «Спартак» примет «Зенит». Начало битвы запланировано на 20.30 по московскому времени. Игру примет «Открытие Банк Арена», а обслужит ее арбитр Виталий Мешков. Насладиться футболом в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» в 19.30 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» большим фаворитом игры. На победу Семака и компании в основное время можно поставить за 1.86, это около 53% вероятности исхода. Вторым по шансам в линии идет выигрыш «Спартака» — за 4.00 (25%). Ничья доступна за 4.20 (22%).

Ставка в 1000 рублей на красно-белых в случае их триумфа принесет счастливчику выплату в 4000 рублей.

Но можете взять вариант скромнее — «хозяева не проиграют» за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча оценен оптимистичными 1.62, ТМ 2.5 идет за 2.38.

Соперники обменялись голами в четырех встречах из последних пяти — «Спартак» не забил только в Суперкубке. «Обе забьют» оценен в 1.58, обратный исход — в 2.38.

У красно-белых эксперты ждут гола от Александра Соболева (3.30), у сине-бело-голубых — от Ивана Сергеева и Матео Кассьерры (по 2.70).

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: