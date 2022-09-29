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29 сентября, 19:15

«Спартак» — «Зенит»: где смотреть матч Кубка России 29 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Спартак» — «Зенит» 29 сентября 2022 года
Евгений Коростелев
Зелимхан Бакаев.
Фото Global Look Press

29 сентября в третьем туре группового этапа Кубка России сойдутся самые обсуждаемые команды России — «Спартак» примет «Зенит». Начало битвы запланировано на 20.30 по московскому времени. Игру примет «Открытие Банк Арена», а обслужит ее арбитр Виталий Мешков. Насладиться футболом в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» в 19.30 мск.

Кубок России. Группа B
29 сент, 20:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:0
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» большим фаворитом игры. На победу Семака и компании в основное время можно поставить за 1.86, это около 53% вероятности исхода. Вторым по шансам в линии идет выигрыш «Спартака» — за 4.00 (25%). Ничья доступна за 4.20 (22%).

Ставка в 1000 рублей на красно-белых в случае их триумфа принесет счастливчику выплату в 4000 рублей.

Но можете взять вариант скромнее — «хозяева не проиграют» за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча оценен оптимистичными 1.62, ТМ 2.5 идет за 2.38.

Соперники обменялись голами в четырех встречах из последних пяти — «Спартак» не забил только в Суперкубке. «Обе забьют» оценен в 1.58, обратный исход — в 2.38.

Георгий Джикия (&laquo;Спартак&raquo;) в&nbsp;матче чемпионата России с &laquo;Зенитом&raquo;. «Спартак» — «Зенит»: Семак в третий раз в сезоне наподдаст Абаскалю?

У красно-белых эксперты ждут гола от Александра Соболева (3.30), у сине-бело-голубых — от Ивана Сергеева и Матео Кассьерры (по 2.70).

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 7.50;

  • 2:1 в пользу «Зенита» — за 8.10;

  • 1:0 в их же сторону — за 9.30.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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