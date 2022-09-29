Красно-белые и сине-бело-голубые встретятся уже в третий раз за последние три месяца — и опять в новом турнире. Ранее «Спартак» и «Зенит» бились в Суперкубке и РПЛ, настал черед Кубка. 29 сентября команды сыграют в третьем туре группового этапа. Матч начнется в 20.30 по московскому времени на «Открытие Банк Арене», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск, главный арбитр встречи — Виталий Мешков.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в гостей. Поставить на «Зенит» можно за 1.86, это примерно 53% вероятности исхода. Победа «Спартака» идет за 4.00 (25%), ничья — за 4.20 (22%).

«Зениту» точно не поможет вратарь Даниил Одоевский — это накануне подтвердил Семак. Вратарь не играет с начала августа — сперва мешало удаление, а потом несколько подряд повреждений. Не восстановится голкипер и к матчу со «Спартаком», а вероятно, вообще вернется нескоро. Также пропустит игру Клаудиньо — бразилец заработал удаление во втором туре Кубка России против «Крыльев» и был дисквалифицирован на один матч.

«Спартак» недосчитается трех игроков основы. Валерий Карпин раскрыл информацию, что Роман Зобнин попросил не вызывать его в сборную, так как у него проблемы со здоровьем. Какого характера и как скоро полузащитник вернется в строй — неизвестно. Еще кубковый матч пропустит Мартинс — он травмировался в прошлом матче с «Зенитом» в рамках РПЛ и вылетел на три месяца. Виктор Мозес также продолжает восстанавливаться после операции.

В любом случае трудно установить, насколько вообще отсутствующие станут проблемой — есть подозрение, что команды сыграют смешанными составами. Если так, то стоит ожидать искрометной игры: тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.62, пенальти — за 2.40, удаление — за 3.00.

Составы команд на матч Кубка России «Спартак» — «Зенит» 29 сентября 2022 года

«Спартак»: Максименко — Чернов, Джикия, Мевля, Рассказов — Игнатов, Хлусевич, Промес, Денисов — Соболев, Николсон;

«Зенит»: Иван — Адамов, Ловрен, Алип, Караваев — Барриос, Ерохин, Бакаев, Мостовой — Мантуан, Кассьерра.

Три самых вероятных результата встречи выглядят так:

• 1:1 — за 7.50;

• 1:2 — за 8.10;

• 0:1 — за 9.30.