В 27-м туре РПЛ встретятся 15-я и 14-я команды РПЛ — «Урал» и «Балтика». Игра пройдет 6 мая на «Екатеринбург Арене» и начнется в 15.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Сергей Иванов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 15.35 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев больше шансов забрать три очка: триумф екатеринбуржцев предложен с котировкой 2.49, что составляет примерно 39% вероятности. Успех калининградцев можно взять за 3.00 (32%), коэффициент на «мирный» результат — 3.30 (29%).

Рынок на непоражение гостей предложен за 1.57.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают примерно равные шансы команд:

• ничья 1:1 — за 5.40;

• 1:0 в пользу хозяев — за 5.80;

• победа гостей 1:0 — за 6.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.40, ТМ 2.5 — за 1.53.

Рынок на обмен результативными ударами идет за 2.01, коэффициент на обратный вариант — 1.77.

Комбинированная ставка на ТБ 2.5 мяча и «обе забьют — нет» дан за 1.80.

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