13 мая официальный чемпион России «Зенит» проведет первый матч с двумя звездами на эмблеме. Соперником команды Сергея Семака станет «Краснодар». Игра 27-го тура пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 16.00 мск. Главным арбитром назначен Роман Сафьян.

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что «Зенит» наберет теперь уже ненужные три очка. На победу хозяев можно поставить за 1.42, вероятность такого исхода — примерно 70%. Ничья идет за 5.10 (19%), успех «Краснодара» — за 6.70 (11%).

Ставка в 1000 рублей на гостей принесет 6700 рублей, если они добьются нужного результата.

Считаете, что «Зениту» не хватит мотивации для победы? Вариант Х2 идет за 2.90.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.55, ТМ 2.5 — в 2.50. Также можете выбрать ТБ 3.5 за 2.30 или ТМ 3.5 за 1.65.

Соперники обменялись голами в девяти из десяти последних очных игр. Условие «обе забьют» доступно за 1.67, «обе забьют — нет» — за 2.25.

Победа «Краснодара» по ударам в створ с форой (+3.5) предложена за привлекательные 1.85.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу «Зенита» за 8.00.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Краснодар»

«Зенит» в прошлом туре обыграл «Спартак» (3:2) и в юбилейный, десятый раз стал чемпионом России. В целом сезон для питерского клуба завершен — больше целей никаких нет, игроки могут поберечь себя. А учитывая, что костяк команды состоит из иностранцев, которые не хотели бы поломаться под конец сезона, в характере сине-бело-голубые точно потеряют. Плюс сразу после матча состоится чествование и вечеринка — мысли у всех будут не об игре.

«Краснодар» же борется за пятое (в теории — четвертое) место, поэтому приедет в Санкт-Петербург за очками. Класса побороться с немотивированным соперником у «быков» точно хватит.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.70.