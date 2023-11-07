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«Ньюкасл» на неделе расправился с «Арсеналом» и «МЮ». «Боруссия» после 0:4 от «Баварии» станет легкой добычей

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл» 7 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Каллум Уилсон.
Фото Global Look Press
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«Сороки» поквитаются за несправедливое поражение в третьем туре.

7 ноября в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет дома с «Ньюкаслом». Игра пройдет на арене «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 20.30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Испании, главный — Алехандро Хосе Эрнандес.

Лига чемпионов. Группа F
07 нояб, 20:45. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Ньюкасл Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл» 7 ноября 2023 года

Хотя матч пройдет в Германии, аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали небольшим фаворитом «Ньюкасл». На победу английской команды можно поставить с коэффициентом 2.58, что примерно 39% вероятности исхода. Ничья идет за 3.63 (24%), успех «Боруссии» — за 2.68 (37%).

Если хозяева не проиграют, сыграет пари за 1.55. Если не уступят гости, то за 1.52.

Все матчи с участием дортмундцев в этой Лиге чемпионов были «низовыми»: тотал меньше 2.5 мяча предложен за 2.15, ТБ 2.5 — за 1.72.

Вариант «обе забьют» идет за 1.60, «обе забьют — нет» — за 2.35.

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«Боруссия» на выходных пропустила аж четыре мяча от «Баварии», а «Ньюкасл» отличился два и более раза в шести последних играх из восьми. ИТБ2 (1.5) выставлен за 2.17, ИТМ2 (1.5) — за 1.70.

Наиболее вероятным автором гола в составе обеих команд считается форвард «сорок» Каллум Уилсон. На его результативный удар можно поставить за 2.36.

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«Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года

«Ньюкасл» не боится авторитетов. Только за последнюю неделю команда Эдди Хау переиграла двух английских гигантов: в Кубке лиги был разбит «МЮ» (3:0), а в АПЛ досталось «Арсеналу» (1:0). Если учесть, что чуть ранее «сороки» уничтожили «ПСЖ» (4:1) и справились с «Ман Сити», становится ясно — этим парням по плечу любой противник.

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Очевидно, что «Боруссия» для «Ньюкасла» не самый сложный оппонент. Да, дортмундцам удалось увезти три очка из Англии, но нужно оценивать справедливо — во встрече третьего тура команде Эдина Терзича благоволила удача. Хозяева дважды попали в штангу/перекладину и точно наиграли хотя бы на ничью.

Та победа помогла «Боруссии» серьезно поправить положение в таблице: по итогам половины группового раунда вице-чемпионы Германии набрали четыре очка и опережают «Ньюкасл» за счет победы в очном матче. «ПСЖ» с «Миланом» поблизости (у них шесть и два очка соответственно) — в случае гипотетической победы россонери в ближайшем матче обстановка в группе запутается окончательно. Чтобы обезопасить себя, и немцам, и англичанам нужны три балла.

Ройсу и компании психологически будет труднее, так как в выходные они пережили глубокий нокаут — «Бавария» забила дважды в стартовые 10 минут, а затем добавила еще пару. Это поражение стало для «Боруссии» крупнейшим с 2021 года, когда она также 0:4 уступила в Лиге чемпионов «Аяксу».

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Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл»

У «Ньюкасла» по разным причинам недоступны 10 игроков, но очевидно, что это никак не мешает ему побеждать. Эдди Хау блестяще настроил механизм, который работает лучше швейцарских часов — от замены футболистов результаты хуже не становятся. А вот у «Боруссии» проблемы существенные — в первую очередь в обороне. Команда пропустила четыре мяча от «Баварии», а в конце октября трижды от «Айнтрахта» (3:3).

«Сороки» и в первом матче успешно вскрывали оборону противника, поэтому в гостях вряд ли что-то изменится. Но в этот раз Гордон, Альмирон и остальные должны добиться успеха — сейчас они точно в лучшем состоянии, чем «Боруссия».

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.88.

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