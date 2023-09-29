ЦСКА не выигрывает семь матчей подряд. Хотя у Чалова и Заболотного уже 12 мячей на двоих

«Балтику» в Москве ждет очень злой соперник.

30 сентября ЦСКА в десятом туре чемпионата России сыграет с одним из аутсайдеров турнира — калининградской «Балтикой». Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 18.55 мск. Главным арбитром назначен Ян Бобровский.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Балтика» 30 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают ЦСКА серьезным фаворитом игры. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 1.67, что примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.05 (25%), успех «Балтики» — за 5.30 (15%).

Москвичи свели вничью шесть последних матчей во всех турнирах. Вариант «Балтика» не проиграет предложен за 2.25.

Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 оценены одинаковыми 1.90. При этом в трех последних матчах с участием москвичей и в трех из четырех у калининградцев прошел «верх».

ЦСКА обменялся голами с соперниками в семи из восьми предыдущих игр во всех турнирах. На то, что это произойдет и в предстоящей встрече, котировка — 1.90.

Армейцы на правах хозяев наверняка будут много атаковать, поэтому заработают достаточно угловых. Их победа над соперником по корнерам оценена в 1.50.

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ЦСКА — «Балтика»: прогноз и анализ матча 10-го тура РПЛ 30 сентября 2023 года

Прервет ли ЦСКА серию из семи матчей без побед? Пожалуй, это один из главных вопросов десятого тура РПЛ. Армейцы не выигрывают с 13 августа, когда дома разделались с «Сочи» (3:1). С тех пор в РПЛ они уступили «Динамо» (1:2), а также сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), «Крыльями» (2:2) и «Ростовом» (3:3). В Кубке команда Федотова провела две встречи со все тем же «Сочи», но оба раза оказалась сильнее лишь в серии пенальти (0:0 и 1:1).

«Какое самое проблемное звено в игре команды? Игра в обороне. Не хватает Дивеева и надежности. Пока нет цельной игры», — считает бывший игрок и тренер армейцев Александр Тарханов. ЦСКА на дистанции действительно приходится сложновато без лидера обороны. В девяти играх РПЛ москвичи пропустили уже 15 мячей (худший показатель в топ-10), шесть из них — в последних трех встречах.

Провалы в обороне не перекрываются даже шикарной результативностью нападающих. Чалов и Заболотный в этом сезоне РПЛ забили уже 11 мячей на двоих (еще один гол Федор добавил в FONBET Кубке страны). Оба занимают места в топ-3 бомбардиров лиги, но сам клуб идет лишь девятым в таблице — натуральная аномалия.

Улучшить статистику как у всей команды, так и ее бомбардиров будет возможность в ближайшие выходные. «Балтика», как и сами армейцы, не является примером по игре в обороне — коллектив из Калининграда пропустил те же 15 мячей. Причем в шести случаях из девяти новички РПЛ вынимали мяч из сетки по два раза за 90 минут, а на ноль провели всего один матч — в заключительном туре одолели 1:0 дома «Ахмат».

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Балтика»

ЦСКА в рамках РПЛ в Москве играет достаточно результативно — забил во всех четырех матчах и только в одном отличился меньше двух раз. То была игра против «Зенита», так что такой результат вполне простителен.

У «Балтики» в гостях в чемпионате пять поражений в пяти встречах, в каждой из них калининградцы пропустили минимум дважды. Учитывая силу нападения ЦСКА с Чаловым и Заболотным, такого же исхода стоит ждать и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: ЦСКА забьет и два и более мяча за 1.78.

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