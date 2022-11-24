Эквадор гениально сушит матчи в 2022 году. Депаю и Гакпо будет сложно взломать соперника

Прогноз на матч Нидерланды — Эквадор в рамках чемпионата мира по футболу 25 ноября 2022 года в Катаре

Победитель, скорее всего, станет первым участником плей-офф.

25 ноября сборные Нидерландов и Эквадора проведут матч на групповом этапе чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча второго тура пройдет на стадионе «Халифа» в Дохе, она начнется в 19.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 18.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Нидерланды — Эквадор 25 ноября 2022 года

Команда Мемфиса Депая — фаворит игры, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.83, что приблизительно 54% вероятности исхода. На ничью предложена котировка 3.60 (27%), на успех Эквадора — 4.90 (19%).

Южноамериканская сборная не проигрывает уже восемь матчей подряд. На то, что серия продлится (Х2), котировка — 2.10.

В первом туре обе команды победили с одинаковым счетом 2:0. Для Эквадора встреча с Катаром стала восьмой подряд, в которой было забито меньше трех мячей. На ТМ 2.5 коэффициент — 1.76, На ТБ 2.5 — 2.18.

На обмен голами можно поставить за 2.00, на противоположный исход — за 1.80.

Эннер Валенсия в стартовом матче отметился дублем, за Нидерланды забил молодой талант Коди Гакпо. Гол первого предложен за 3.85, второго — за 3.55. За 2.50 идет точный удар Мемфиса Депая.

Пенальти идет за 2.95, удаление — за 4.50, комбо этих событий — за 10.0.

Дубль одного из игроков оценен коэффициентом — 4.00, хет-трик — 17.0.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

1:0 в пользу Нидерландов — 6.00:

ничья 1:1 — 6.50;

2:0 на номинальных хозяев — 7.80.

Нидерланды — Эквадор: прогноз и анализ матча ЧМ 25 ноября 2022 года

Для сборных Нидерландов и Эквадора чемпионат мира начался максимально позитивно: европейцы в непростом матче обыграли Сенегал (2:0), а южноамериканцы уверенно разобрались с Катаром (2:0). Команды возглавили группу А и во втором туре, скорее всего, разыграют первую путевку в плей-офф — с большой долей вероятности туда отправится победитель встречи.

Несмотря на то, что эксперты назвали фаворитами номинальных хозяев, далеко не факт, что команда Луи ван Гала наберет три очка. Эквадор в стартовом туре показал довольно бодрый футбол и продлил серию без поражений до восьми матчей: три победы и пять ничьих с марта 2022 года. Что важно, на этом отрезке южноамериканцы пропустили всего один мяч — от Аргентины в отборочном турнире к ЧМ (1:1). Правда, забивают эквадорцы тоже немного — оформили всего пять голов. Сборная без стеснения проповедует закрытый и малорезультативный футбол.

На то, что в ближайшей встрече ни одна из команд не отличится больше одного раза, котировка — 2.27.

Нидерланды в матче с Сенегалом добились четвертой победы подряд — прежде они справились с Бельгией (1:0), Польшей (2:0) и Уэльсом (3:2). Оранжевые не знают поражений при Луи ван Гале: добились 12 побед в 16 играх и четырежды сыграли вничью. На этом отрезке Депай и компания забивают в среднем 2.68 мяча за 90 минут. Правда, такой высокий показатель сложился в основном за счет двух крупных побед — 6:0 над Гибралтаром и 6:1 над Турцией.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Эквадор

Если рассматривать команды с точки зрения индивидуальностей, то Нидерланды, конечно, выглядят мощнее: в игре с Сенегалом на скамейке остались Люк де Йонг, Депай, Симонс, де Врей и многие другие топы. Эквадор такой яркой заявкой похвастать не может.

Густаво Альфаро не позволял своей команде агрессивно действовать даже в матчах против Саудовской Аравии (0:0) и Кабо-Верде (1:0) — у южноамериканцев полно «низовых» встреч в 2022 году (10 из 11). Против мощных голландцев эквадорцы тем более не станут рисковать, а значит, много голов ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.61.