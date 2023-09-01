«Реал» прекрасен и без Винисиуса. Беллингем вместе с Хоселу сломают «Хетафе»

Прогнозы на спорт
Сегодня, 15:15
2 сентября в четвертом туре чемпионата Испании «Реал» примет «Хетафе». Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» начнется в 17.15 по московскому времени. Команды рассудит рефери Марио Мелеро Лопес. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «бланкос» явными фаворитами. На триумф хозяев доступен коэффициент 1.34, что соответствует 73% вероятности исхода. Ничья идет за 5.38 (17%), успех «Хетафе» — за 10.0 (10%).
Темно-синие не уступили мадридцам в двух из пяти недавних встреч. Опция Х2 на следующий матч предложена за 3.49.
Но «Реал» победил со счетом 1:0 в двух играх подряд. Поставить на повторение результата можно за 6.03.
Мадридцы не пропустили в девяти из десяти предыдущих очных поединков. На обмен голами с «Хетафе» предложена котировка 2.38, обратный рынок оценен в 1.59.
Эксперты не уверены в количестве точных ударов: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.97.
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Мадридцы впервые в сезоне сыграют на «Бернабеу» — первые три тура они провели в гостях. Команда Карло Анчелотти выиграла все три поединка с общим счетом 6:1 и возглавила таблицу, а главной звездой стал новичок Джуд Беллингем: на счету англичанина четыре мяча и один ассист. Теперь беспроигрышная серия «Реала» в чемпионате Испании достигла шести встреч, из которых пять — победы.
Но «сливочные» потеряли из-за травм нескольких лидеров: Тибо Куртуа и Эдер Милитао пропустят почти весь год из-за разрыва крестов, а Винисиус Жуниор выбыл как минимум до паузы на матчи сборных.
«Реал» победил «Хетафе» 16 раз в 19 встречах за последние 10 лет. На этом отрезке темно-синие поразили ворота столичного клуба всего один раз, а пропустили 12.
Коллектив из пригорода Мадрида на прошлой неделе впервые победил в этом сезоне — пострадал «Алавес» (1:0). А в первом туре «Хетафе» отнял очки у «Барселоны» (0:0). Впрочем, после этого темно-синие влетели «Жироне» (0:3) и пока зависли на 11-м месте таблицы. Но в семи матчах ла лиги с учетом прошлого сезона у Борхи Майораля и компании лишь одно поражение при трех победах.
У команды Хосе Бордаласа тоже есть очень серьезная потеря. Против «Реала» точно не сыграет лучший нападающий прошлого сезона Энес Унал (14+3 в прошлом году) — у него разрыв крестообразной связки. Также игру пропустит Луис Милья.
«Реал» не очень много забивает в чемпионате Испании: в восьми из девяти встреч «бланкос» не отличались больше двух раз. Та же картина в матчах «Хетафе»: в восьми из 10 игр темно-синих в ла лиге команды забивали максимум пару голов на двоих.
Но клуб из пригорода Мадрида победил лишь однажды за 14 последних выездов. А у «Реала», наоборот, только одно поражение на «Бернабеу» за 23 поединка. С учетом колоссальной разницы в классе, унизительной для «Хетафе» истории противостояния и блестящей формы Беллингема, уверенная победа мадридцев — наиболее вероятный исход.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 1.97.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -