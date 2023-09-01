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Сегодня, 15:15

«Реал» прекрасен и без Винисиуса. Беллингем вместе с Хоселу сломают «Хетафе»

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Хетафе» 2 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Джуд Беллингем («Реал Мадрид»).
Фото Global Look Press
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У темно-синих всего одна победа над «бланкос» за 10 лет.

2 сентября в четвертом туре чемпионата Испании «Реал» примет «Хетафе». Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» начнется в 17.15 по московскому времени. Команды рассудит рефери Марио Мелеро Лопес. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 4-й тур
02 сент, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Хетафе

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Хетафе» 2 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «бланкос» явными фаворитами. На триумф хозяев доступен коэффициент 1.34, что соответствует 73% вероятности исхода. Ничья идет за 5.38 (17%), успех «Хетафе» — за 10.0 (10%).

Темно-синие не уступили мадридцам в двух из пяти недавних встреч. Опция Х2 на следующий матч предложена за 3.49.

Но «Реал» победил со счетом 1:0 в двух играх подряд. Поставить на повторение результата можно за 6.03.

Мадридцы не пропустили в девяти из десяти предыдущих очных поединков. На обмен голами с «Хетафе» предложена котировка 2.38, обратный рынок оценен в 1.59.

Эксперты не уверены в количестве точных ударов: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.97.

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«Реал» — «Хетафе»: прогноз и анализ матча 4-го тура ла лиги 2 сентября 2023 года

Мадридцы впервые в сезоне сыграют на «Бернабеу» — первые три тура они провели в гостях. Команда Карло Анчелотти выиграла все три поединка с общим счетом 6:1 и возглавила таблицу, а главной звездой стал новичок Джуд Беллингем: на счету англичанина четыре мяча и один ассист. Теперь беспроигрышная серия «Реала» в чемпионате Испании достигла шести встреч, из которых пять — победы.

Но «сливочные» потеряли из-за травм нескольких лидеров: Тибо Куртуа и Эдер Милитао пропустят почти весь год из-за разрыва крестов, а Винисиус Жуниор выбыл как минимум до паузы на матчи сборных.

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«Реал» победил «Хетафе» 16 раз в 19 встречах за последние 10 лет. На этом отрезке темно-синие поразили ворота столичного клуба всего один раз, а пропустили 12.

Коллектив из пригорода Мадрида на прошлой неделе впервые победил в этом сезоне — пострадал «Алавес» (1:0). А в первом туре «Хетафе» отнял очки у «Барселоны» (0:0). Впрочем, после этого темно-синие влетели «Жироне» (0:3) и пока зависли на 11-м месте таблицы. Но в семи матчах ла лиги с учетом прошлого сезона у Борхи Майораля и компании лишь одно поражение при трех победах.

У команды Хосе Бордаласа тоже есть очень серьезная потеря. Против «Реала» точно не сыграет лучший нападающий прошлого сезона Энес Унал (14+3 в прошлом году) — у него разрыв крестообразной связки. Также игру пропустит Луис Милья.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Хетафе»

«Реал» не очень много забивает в чемпионате Испании: в восьми из девяти встреч «бланкос» не отличались больше двух раз. Та же картина в матчах «Хетафе»: в восьми из 10 игр темно-синих в ла лиге команды забивали максимум пару голов на двоих.

Но клуб из пригорода Мадрида победил лишь однажды за 14 последних выездов. А у «Реала», наоборот, только одно поражение на «Бернабеу» за 23 поединка. С учетом колоссальной разницы в классе, унизительной для «Хетафе» истории противостояния и блестящей формы Беллингема, уверенная победа мадридцев — наиболее вероятный исход.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 1.97.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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