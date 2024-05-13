ЦСКА может оставить «Зенит» без трофеев в этом сезоне. В команде Семака разногласия и явный кризис

Четыре дня назад армейцы обыграли петербуржцев в РПЛ.

15 мая пройдет ответный матч финала Кубка России от Пути РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Первая встреча закончилась вничью (1:1), причем петербуржцы ушли от поражения лишь на 82-й минуте. Игра на «Газпром Арене» начнется в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.00 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА 15 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.96, вероятность — приблизительно 49%. Выигрыш армейцев доступен с котировкой 4.00 (24%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья дана за 3.55 (27%).

Вероятность прохода сине-бело-голубых в общий финал Кубка России оценена в 1.53, этот рынок на ЦСКА идет за 2.60.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство команды Сергея Семака:

• 1:1 и 1:0 — за 5.80;

• 2:0 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.69.

Вариант «обе забьют» можно взять за 1.91, обратная опция доступна за чуть меньшие 1.88.

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«Зенит» — ЦСКА: прогноз и анализ матча Кубка России 15 мая 2024 года

Команды встретятся уже в третий раз за две недели: 2 мая прошел первый финал Кубка России (1:1), 11-го — поединок в чемпионате, в котором москвичи оказались сильнее с минимальным счетом (1:0). Оба клуба находятся не в лучшей форме. Петербуржцы не знают побед на протяжении пяти матчей во всех турнирах и забили за это время всего два мяча — последний успех оформили в 25-м туре РПЛ над «Оренбургом» (1:0). Армейцы до субботней виктории над «Зенитом» шли на безвыигрышной серии из пяти встреч во всех соревнованиях (три ничьи и два поражения).

И для «Зенита», и для ЦСКА Кубок России — единственный турнир, в котором остались реальные шансы на победу. Москвичи идут в чемпионате шестыми и уже не поднимутся даже в топ-3. Петербуржцы теоретически еще могут оформить золото РПЛ, но для этого им необходимо набрать шесть очков в двух оставшихся турах и ждать ошибки «Динамо» — москвичам для триумфа достаточно набрать четыре балла. С учетом текущего положения в таблице и форм команд, возможностей у сине-бело-голубых откровенно мало.

«Существенно уменьшились (шансы на чемпионство). В принципе, мы, конечно, себе очень сильно усложнили и в сегодняшнем матче, и в предыдущих, где теряли очки. К сожалению, такой непростой период сейчас у команды. В футболе всякое бывает, но такие ситуации случаются, на мой взгляд, очень редко. На моей футбольной памяти даже нужно вспомнить, были ли какие-то похожие ситуации, когда команда играет неплохо, создает моменты, но никак не может забить. И это, естественно, влияет на ситуацию в турнирной таблице, — проанализировал ситуацию Сергей Семак.

Кажется, у петербуржцев не все в порядке не только на поле, но и внутри команды. После поражения от ЦСКА в чемпионате, после которого они практически вышли из борьбы за чемпионство, председатель правления клуба Александр Медведев в раздевалке назвал игроков «импотентами» — эту информацию передал инсайдер Иван Карпов. Очевидно, что в таком положении «Зениту» крайне сложно добывать положительные результаты.

Армейцы же в последние годы превратились в очень крепкую кубковую команду: текущий выход в полуфинал — уже третий за предыдущие четыре года. В прошлом сезоне москвичи вообще выиграли турнир: в финале разделались с «Краснодаром» (оказались сильнее в серии пенальти). Тот триумф стал для ЦСКА первым с 2018 года — тогда клуб взял Суперкубок России.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — ЦСКА

У хозяев нет серьезных проблем с составом: до конца сезона вылетел Марио Фернандес, но защитник нередко испытывал проблемы со здоровьем на протяжении всего сезона и не считался игроком основного состава.

У ЦСКА из-за разрыва крестообразных связок давно выбыл полузащитник Максим Мухин. Также во встрече с «Зенитом» в чемпионате травмировались сразу два футболиста — Илья Агапов и Аббосбек Файзуллаев. Вероятно, они не сыграют в предстоящем матче.

«Зенит» — ЦСКА: статистика личных встреч

Команды встретятся уже четвертый раз в сезоне: пока в противостоянии идеальное равенство — ничья и по победе каждого из клубов. При этом в предыдущих 10 играх во всех турнирах прослеживается превосходство «Зенита» — шесть выигрышей. Но за всю историю перевес все еще на стороне ЦСКА: 70 триумфов в 168 матчах при 47 поражениях.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — ЦСКА

Хотя оба клуба не радуют результатами, кризис петербуржцев просматривается намного сильнее. Команда практически не забивает (всего три гола в предыдущих семи матчах во всех турнирах) и спровоцировала явное недовольство в руководстве — такие настроения не способствуют успехам. ЦСКА же в последние годы очень удачно выступает в Кубке России и в прошлом году даже выиграл турнир. К тому же в двух майских встречах с «Зенитом» на счету армейцев победа и ничья, в которой они тоже были очень близки к триумфу — Александр Ерохин спас сине-бело-голубых от поражения лишь на 84-й минуте.

Рекомендуемая ставка: проход ЦСКА за 2.60.

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