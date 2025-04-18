Чемпионат России по плаванию: трансляция финальных заплывов 18 апреля

В шестой, заключительный день чемпионата России по плаванию в Казани будут разыграны последние медали соревнований.

В пятницу, 18 апреля, пройдут финальные заплывы следующих дистанций и дисциплин:

Мужчины. 100 м, вольный стиль

Женщины. 200 м, брасс

Мужчины. 200 м, баттерфляй

Женщины. 100 м, баттерфляй

Мужчины. 1500 м, вольный стиль

Женщины. 200 м, вольный стиль

Мужчины. 50 м, брасс

Мужчины. 200 м, спина

Женщины. 50 м, вольным

Мужчины. 4x100 м, комбинированная эстафета

Женщины. 4x100 м, комбинированная эстафета

Трансляцию заплывов дня в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и сайт matchtv.ru на бесплатной основе. Начало — в 16.55 мск. Также смотреть соревнования можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала).

Чемпионат России по плаванию проходит в бассейне Дворца водных видов спорта в Казани с 13 по 18 апреля. В соревнованиях принимают участие восемь сотен спортсменов из более чем 72 регионов России.